عامل سوءقصد مسلحانه به رییس نظام پزشکی مسجدسلیمان بازداشت شد
دادستان عمومی و انقلاب مسجدسلیمان گفت: عامل سوءقصد مسلحانه به رییس نظام پزشکی این شهرستان در کمتر از ۲۴ ساعت بازداشت شد.
به گزارش ایلنا از خوزستان، علی زلقی امروز یکشنبه بیان کرد: در پی حمله مسلحانه به رییس نظام پزشکی مسجدسلیمان حین انجام وظیفه، موضوع بلافاصله در دستور کار دستگاه قضایی و ضابطان انتظامی قرار گرفت و عامل این اقدام مجرمانه در کمتر از ۲۴ ساعت شناسایی و دستگیر شد.
وی با تاکید بر اینکه با عاملان اقدامات خشونتآمیز و ضد جامعه پزشکی برخورد جدی و بازدارنده صورت خواهد گرفت، افزود: امنیت شغلی و جانی فعالان حوزه سلامت از موارد نابخشودنی است و هیچگونه رفتار تهدیدآمیز یا مجرمانهای علیه آنان قابل اغماض نیست.