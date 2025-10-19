عامل سوءقصد مسلحانه به رییس نظام پزشکی مسجدسلیمان بازداشت شد

به گزارش ایلنا از خوزستان، علی زلقی امروز یکشنبه بیان کرد: در پی حمله مسلحانه به رییس نظام پزشکی مسجدسلیمان حین انجام وظیفه، موضوع بلافاصله در دستور کار دستگاه قضایی و ضابطان انتظامی قرار گرفت و عامل این اقدام مجرمانه در کمتر از ۲۴ ساعت شناسایی و دستگیر شد.

وی با تاکید بر اینکه با عاملان اقدامات خشونت‌آمیز و ضد جامعه پزشکی برخورد جدی و بازدارنده صورت خواهد گرفت، افزود: امنیت شغلی و جانی فعالان حوزه سلامت از موارد نابخشودنی است و هیچ‌گونه رفتار تهدیدآمیز یا مجرمانه‌ای علیه آنان قابل اغماض نیست.

