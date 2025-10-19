برخورد عمدی پژو با خانم ٣٢‌ ساله و دستگیری قاتل در مرودشت

به گزارش ایلنا، سرهنگ علیرضا نوشاد در‌ این‌ خصوص اظهار داشت: چهاردهم مهرماه سال‌جاری، در پی تماس یکی از شهروندان با مرکز فوریت‌های پلیسی ١١٠ مبنی بر تصادف خودرو پژو ٤٠۵ با عابر پیاده در یکی از خیابان‌های شهر مرودشت، بلافاصله ماموران کلانتری و راهور جهت بررسی صحنه به محل اعزام شدند.

وی افزود: راننده پژو ٤٠۵ که با عابر پیاده که خانمی ٣٢‌ساله بوده برخورد کرده و بنا به علل نا‌معلومی از صحنه متواری شده و عابر پیاده توسط عوامل اورژانس، به بیمارستان انتقال که به دلیل شدت جراحات فوت می‌کند.

این مقام انتظامی تصریح کرد: در ادامه با‌توجه‌به بررسی صحنه و اظهارات ضد‌و‌نقیض افراد حاضر در محل، مامورین به ساختگی بودن صحنه تصادف مشکوک شدند که در این راستا سریعا کارآگاهان پلیس آگاهی جهت تحقیقات تکمیلی به محل اعزام شدند.

فرمانده انتظامی مرودشت ادامه داد: با‌توجه‌به حساسیت موضوع، کارآگاهان پلیس پس از بررسی‌های لازم و رصد‌های اطلاعاتی و پیگیری‌های مستمر قاتل و همدستش که دو جوان ١٨‌ساله بودند را شناسایی و آنان را دستگیر و به پلیس آگاهی انتقال دادند.

سرهنگ نوشاد گفت: متهمین در جریان بازجویی‌ها و مواجهه با مدارک پرونده اقرار کردند که به دلیل اختلافات شخصی به‌صورت عمد با خودرو با خانم ٣٢‌ساله برخورد و سپس متواری شدیم.

گفتنی است متهمین برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شدند.

انتهای پیام/