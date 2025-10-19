مدیرکل امور مالیلت البرز خبر داد:
نقشآفرینی مؤدیان البرزی در توسعه زیرساختهای درمانی، ورزشی و تسهیل امور مالیاتی
مدیرکل امور مالیاتی استان البرز از اجرای مجموعهای از اقدامات حمایتی و توسعهای در حوزه مالیاتی خبر داد و گفت: تأمین بیش از یکهزار و ۲۳۰ میلیارد ریال برای احداث بیمارستانهای استان و سالن سنگنوردی کرج از محل طرح نشاندار کردن مالیات، تفویض اختیار بخشودگی جرائم قابل بخشش مالیاتی از ابتدای آبانماه و تمدید مهلت اصلاح و استرداد اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده تا ۲۵ آبان از جمله برنامههای محوری اخیر این ادارهکل است.
به گزارش ایلنا از البرز، رضا برهانینیا، مدیرکل امور مالیاتی استان البرز، با اشاره به اجرای طرح نشاندار کردن مالیاتها اظهار داشت: با بهرهگیری از ظرفیتهای این طرح و در راستای توسعه زیرساختهای درمانی استان، یکهزار و ۱۶۰ میلیارد ریال برای احداث بیمارستان کمالشهر و بیمارستان آموزشی جایگزین کرج تأمین اعتبار شد.
وی افزود: این اعتبار با مشارکت سههزار و ۱۰۳ مؤدی مالیاتی فراهم شد و نشاندهنده ایفای مسئولیت اجتماعی آنان در توسعه خدمات عمومی و ارتقای سطح سلامت جامعه است.
برهانینیا تأکید کرد: طرح نشاندار کردن مالیاتها علاوه بر شفافسازی هزینهکرد منابع، موجب افزایش اعتماد عمومی و انگیزه مؤدیان برای مشارکت در پروژههای عمرانی شده است.
تفویض اختیار بخشودگی جرایم مالیاتی از اول آبان
مدیرکل امور مالیاتی البرز از تفویض اختیار بخشودگی جرائم قابل بخشش مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده به مدیران کل امور مالیاتی کشور از اول آبان خبر داد.
وی گفت: بر اساس بخشنامه سازمان امور مالیاتی، حداکثر میزان بخشودگی جرایم برای عملکرد سالهای مختلف بین ۶۵ تا ۱۰۰ درصد تعیین شده است و بخشودگی تا سقف یک میلیارد ریال برای اشخاص حقیقی و سه میلیارد ریال برای اشخاص حقوقی بهصورت سیستمی اعمال میشود.
برهانینیا تصریح کرد: مؤدیانی که اصل بدهی و جرائم غیرقابل بخشش خود را تا اول آبانماه پرداخت کنند، همچنان از مزایای بخشنامه تفویض حداکثر اختیار بخشودگی جرایم برخوردار خواهند شد.
مشارکت مؤدیان در تأمین اعتبار پروژه ورزشی کرج
برهانینیا با اشاره به حمایت مؤدیان خوشحساب از توسعه زیرساختهای ورزشی گفت: صددرصد اعتبار مورد نیاز برای احداث و تجهیز سالن سنگنوردی کرج به مبلغ ۷۱ میلیارد ریال از محل طرح نشاندار کردن مالیات تأمین شده است.
وی افزود: این پروژه با همکاری ۲۴۸ مؤدی مالیاتی اجرا میشود و بیانگر اعتماد فعالان اقتصادی به نظام مالیاتی و نقش مؤثر آنان در توسعه متوازن شهری است.
مدیرکل امور مالیاتی البرز با تأکید بر اینکه این طرح در افزایش نشاط اجتماعی و سلامت عمومی مؤثر است، گفت: مشارکت مؤدیان، پشتوانه اصلی تحقق اهداف توسعهای استان محسوب میشود.
تمدید مهلت اصلاح و استرداد اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده تا ۲۵ آبان
مدیرکل امور مالیاتی البرز در بخش دیگری از سخنان خود، مهلت اصلاح، تکمیل و استرداد اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره تابستان ۱۴۰۴ را تا ۲۵ آبانماه اعلام کرد.
وی گفت: مؤدیانی که حداکثر تا این تاریخ نسبت به استرداد اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده از طریق سامانه مؤدیان اقدام کنند، مشمول بخشودگی جرائم مقرر در مواد ۳۶ و ۳۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهند شد.
برهانینیا افزود: چنانچه مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده دوره تابستان را تا ۳۰ مهرماه بهصورت نقد پرداخت نمایند، معادل پنج درصد مبلغ پرداختی آنان بهعنوان اعتبار بخشودگی جرائم منظور میشود.
به گفته مدیرکل امور مالیاتی البرز، رویکرد جدید این ادارهکل در اجرای طرحهای مشارکتی، بخشودگی جرائم و شفافسازی فرآیندها، ضمن تقویت اعتماد عمومی، به توسعه زیرساختهای استان در حوزههای سلامت، ورزش و اقتصاد کمک شایانی کرده است.