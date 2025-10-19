اجرای ۳۴۰ تن آسفالت در معابر خاکی ضلع شرقی آرامستان بندرعباس

به گزارش ایلنا از بندرعباس، امید کاردانی در این ارتباط اظهار کرد: با توجه به‌ تاکید مهدی نوبانی شهردار بندرعباس مبنی بر ارائه خدمات مطلوب و مسیر تردد ایمن برای زائران اهل قبور پروژه آسفالت معابر خاکی بهشت زهرا(س) در دستور کار قرار گرفت.

کاردانی با اشاره به اینکه آسفالت معابر خاکی یکی از درخواست های مکرر زائران اهل قبور در سال های اخیر بوده، افزود: عملیات پروژه ۳۴۰ تن آسفالت در معابر خاکی ضلع شرقی بهشت زهرا(س) با همکاری سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری بندرعباس صورت پذیرفت.

وی ادامه داد: پس از مرحله عملیات زیرسازی، پروژه آسفالت به مساحت ۳ هزارو سیصد و هفتاد متر مربع در انتهای خیابان زنده یاد ناصر عبداللهی، انتهای بلوار شهید مصطفی ابراهیم نژاد و خیابان جنب قطعات خانوادگی چهار اجرا شده است.

این مقام مسئول اظهار داشت: پروژه آسفالت به منظور ارتقاء سطح رضایتمندی شهروندان، تسهیل و افزایش ایمنی در تردد وسایل نقلیه و جلوگیری از آبگرفتگی در مواقع بارندگی با خدمتی جهادی در مسیر حذف معابر خاکی سطح آرامستان گام برداشته شده است.

رئیس سازمان مدیریت آرامستان شهرداری بندرعباس در پایان گفت: امیدواریم با همکاری سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری بندرعباس بتوانیم معابرخاکی در ضلع غربی بهشت زهرا(س) در آینده ای نزدیک پروژه آسفالت آن مرتفع شده و زائران اهل قبور با آسایش بیشتر و تردد ایمن بهره مند شوند.

