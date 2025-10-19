استاندار هرمزگان: هرمزگان به محور توسعه صنعتی کشور تبدیل شده است +فیلم
استاندار هرمزگان در همایش تجلیل از صنعتگران و معدنکاران نمونه گفت: رشد ۱۱۱ درصدی فعالیتهای صنعتی و معدنی در هرمزگان، نشان از جایگاه راهبردی این استان در مسیر توسعه اقتصادی کشور دارد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از بندرعباس، محمد آشوری تازیانی در همایش تجلیل از صنعتگران و معدنکاران نمونه استان، با اشاره به رشد چشمگیر فعالیتهای اقتصادی در هرمزگان اظهار کرد: افزایش ۱۱۱ درصدی فعالیتها در حوزه صنعت و معدن بیانگر آن است که این استان در مسیر توسعه صنعتی کشور نقشآفرین شده و جایگاهی تعیینکننده در رشد اقتصادی ایران دارد.
استاندار هرمزگان با اشاره به حضور عبدالکریم حسینزاده، معاون رئیسجمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور در سفر دو روزه به استان، عنوان کرد: در این سفر، بازدیدهای متعددی از مناطق مختلف از جمله جزیره قشم انجام شد و نشستهایی برای بررسی ظرفیتهای توسعهای برگزار گردید. وی افزود: آخرین برنامه این سفر، همایش تجلیل از فعالان اقتصادی بود که نقشی کلیدی در رشد صنعتی استان ایفا میکنند.
آشوری تازیانی با تأکید بر اینکه دولت چهاردهم توجه ویژهای به توسعه دریاپایه دارد، گفت: رئیسجمهور محترم با طرح ۱۰ محور اصلی توسعه در حوزههای صنعتی، گردشگری و اقتصادی، بر انتقال محور توسعه به سمت سواحل و جزایر تأکید دارد. بر همین اساس، جلسات منظم توسعه دریاپایه هر دو هفته یکبار برگزار میشود تا برنامهریزیهای اجرایی این رویکرد با سرعت بیشتری پیش رود.
وی با بیان اینکه هرمزگان نقطه ثقل توسعه صنعتی جنوب کشور است، تصریح کرد: موقعیت راهبردی این استان و ظرفیتهای منحصربهفرد آن در سواحل و جزایر، زمینهساز استقرار صنایع بزرگ و ایجاد زیرساختهای جدید در حوزه تولید و صادرات شده است.
استاندار هرمزگان همچنین از شکلگیری مدل حکمرانی سهضلع در استان خبر داد و گفت: امروز در هرمزگان شاهد توازن میان دولت، بخش خصوصی و مردم هستیم؛ بهگونهای که دولت با نقش تسهیلگر خود در رفع موانع تولید و سرمایهگذاری، زمینه رشد اقتصادی را فراهم کرده و بخش خصوصی نیز با اعتماد به نفس در مسیر توسعه گام برمیدارد.
وی در پایان با اشاره به سیاستهای فعال دولت در حوزه دیپلماسی اقتصادی خاطرنشان کرد: گسترش تعاملات با کشورهای همسایه، زنجیرهای از فرصتهای جدید در بخشهای صنعت، معدن و گردشگری ایجاد کرده که میتواند موجب رشد قابل توجه اقتصادی استان و کشور شود.