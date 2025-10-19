سرپرست دانشگاه علوم پزشکی لرستان:
زنگ خطر جمعیتی به صدا درآمده است
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی لرستان خاطرنشان کرد: در حال حاضر زنگ خطر جمعیتی به صدا درآمده است و مسائل اجتماعی و اقتصادی در این راستا نقش پررنگی دارند که باید به آنها رسیدگی شود.
به گزارش ایلنا، جلال الدین امیری روز یکشنبه بیست و هفتم مهر ماه در جلسه ستاد مرکزی هماهنگی جوانی جمعیت دانشگاه علوم پزشکی لرستان که در سالن جلسات معاونت بهداشت دانشگاه برگزار شد اظهار کرد: مسئله جوانی جمعیت، موضوع گستردهای است که شاخصهای آن نقش تعیینکنندهای در کشور دارد.
وی با اشاره به اینکه آسیبهای تکفرزندی و بدون فرزندی بر کسی پوشیده نیست، گفت: خانوادههایی که میتوانند فرزندآوری داشته باشد باید شناسایی شوند و با ارائه مشاوره آنها را به سمت فرزندآوری سوق داد.
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی لرستان با اشاره به لزوم راهاندازی مرکز درمان ناباروری عسلیان خرمآباد، عنوان کرد: اقداماتی در راستای راهاندازی این مرکز صورتگرفته که شناسایی زوجین نابارور و هدایت آنها به سمت این مرکز میتواند در زمینه رشد جمعیت تأثیر زیادی داشته باشد.
مریم کوشکی معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی لرستان نیز در این جلسه با اشاره به اجرای طرح آمایش امید، گفت: این طرح توسط وزارت بهداشت ابداع شده که بر اساس آن، شاخصهای مختلف از سامانه سیب هر استان جمعآوری شده و برای رشد آن شاخصها هدفهایی توسط وزارت بهداشت تعیین شده است.
وی افزود: برخی شاخصهای بهداشتی این حوزه در استان لرستان در مواردی مانند شاخصهای مرگ کودکان مناسب و نزدیک به میانگین کشوری است اما در برخی موارد باید برای ارتقای شاخصها لازم است فعالیتهایی صورت بگیرد.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی لرستان در خصوص ماده ۷۳ و ماده ۶۵ قانون جوانی جمعیت توضیحاتی ارائه کرد و بر لزوم همکاری بیشتر شبکهها و سایر بخشهای دانشگاه در زمینه جوانی جمعیت تأکید کرد.