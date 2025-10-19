خبرگزاری کار ایران
قاسمی: رشد تولید و اشتغال اولویت ما است/ تجلیل از ۳۰ واحد صنعتی و معدنی برتر هرمزگان +فیلم

قاسمی: رشد تولید و اشتغال اولویت ما است/ تجلیل از ۳۰ واحد صنعتی و معدنی برتر هرمزگان +فیلم
همایش تقدیر از صنعتگران و معدنکاران نمونه استان هرمزگان با حضور رئیس سازمان صمت استان، استاندار و مدیران ارشد برگزار شد و ۳۰ واحد صنعتی و معدنی برتر، بهره‌برداران نمونه و پیشکسوتان عرصه صنعت و معدن معرفی شدند. رئیس سازمان صمت تأکید کرد که حفظ اشتغال، رشد تولید و نوآوری محور ارزیابی برگزیدگان بوده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا از بندرعباس، خلیل قاسمی، رئیس سازمان صمت هرمزگان با اشاره به فرایند انتخاب واحدهای نمونه اظهار داشت: این همایش ابتدا قرار بود دهم تیرماه برگزار شود، اما به دلیل شرایط خاص و رخدادهای اخیر با چند هفته تأخیر انجام شد. در یک فرآیند بیش از چهار ماهه، فراخوان انتخاب واحدهای نمونه صادر شد و از میان ۵۰ واحد صنعتی و معدنی که به مرحله نهایی راه یافتند، ۳۰ واحد به‌عنوان برگزیده انتخاب شدند.

وی افزود: شاخص‌های ارزیابی شامل رشد تولید، حفظ اشتغال، نوآوری در محصولات و پایداری تولید بوده است. برخی واحدها علاوه بر فعالیت تولیدی، توانسته‌اند بخشی از نیاز خود به منابع انرژی و آب را به‌صورت مستقل تأمین کنند که این اقدام قابل تقدیر است.

رئیس سازمان صمت هرمزگان همچنین از نقش رسانه‌ها در توسعه صنعتی استان تقدیر کرد و گفت: رسانه‌ها با همکاری مستمر با روابط عمومی سازمان صمت، در ترویج نشاط و امید در جامعه و معرفی توانمندی‌های صنعتی و معدنی نقش مهمی داشته‌اند.

قاسمی در ادامه به آینده صنعت و معدن استان اشاره کرد و افزود: در آینده نزدیک چند پروژه صنعتی و معدنی در شهرستان‌های مختلف استان، به‌ویژه در مناطق شمالی هرمزگان، افتتاح خواهد شد که با حضور مقامات کشوری به بهره‌برداری می‌رسد.

در بخش دیگری از صحبت‌های خود، وی اسامی برگزیدگان سال ۱۴۰۳ را اعلام کرد. از جمله این واحدهای صنعتی می‌توان به شرکت‌های فولاد کاوه جنوب کیش، سیمان هرمزگان، آب معدنی اورست رودان، قیر هرمز پارس، شرکت آپادانا اکسیژن گاز و پودر ماهی سیریک اشاره کرد. در حوزه بهره‌برداران معدنی نیز از مدیران شرکت‌های عمران مومان چابهار، مروارید بندرپل و تعاونی مروارید برادران امینی تقدیر شد. همچنین پیشکسوتان نمونه صنعتی و معدنی استان شامل سید محسن بنی‌هاشمی، وحید تهمتن و علی روئین اهلی معرفی شدند.

قاسمی در پایان گفت: صنعتگران و معدنکاران هرمزگان در شرایط دشوار اقتصادی، با پایداری، خلاقیت و تلاش بی‌وقفه چرخه تولید و اشتغال را حفظ کرده‌اند. از همه فعالان اقتصادی که در مسیر توسعه صنعتی استان گام برمی‌دارند، صمیمانه سپاسگزارم.


