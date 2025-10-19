زمین لرزه محمله و اردکان در فارس را لرزاند
زمینلرزههایی در مقیاس ۳ و ۳.۶ ریشتر به ترتیب در حوالی محمله و اردکان استان فارس رخ دادند.
به گزارش ایلنا، زلزله نخست در ساعت ۵:۵۹ صبح امروز یکشنبه، ۲۷ مهر در عمق ۱۰ کیلومتری زمین، طول جغرافیایی ۵۲.۹ و عرض جغرافیایی ۲۷.۸۲ به وقوع پیوست.
زلزله مذکور در فاصله ۱۶ کیلومتری محمله (فارس)، ۲۳ کیلومتری علامرودشت (فارس) ۲۴ کیلومتری اسیر (فارس) و ۲۰۳ کیلومتری شیراز رخ داد.
زلزله دوم در ساعت ۶:۲۴ صبح امروز در عمق ۶ کیلومتری زمین، طول جغرافیایی ۵۱.۹۳ و عرض جغرافیایی ۳۰.۲۴ به وقوع پیوست.
این زمین لرزه در فاصله ۶ کیلومتری اردکان (فارس)، ۲۷ کیلومتری کامفیروز (فارس)، ۳۸ کیلومتری مصیری (فارس)، ۵۷ کیلومتری یاسوج و ۹۰ کیلومتری شیراز رخ داد.
طبق اعلام اورژانس فارس، زلزله اردکان خسارت جانی یا مصدومی نداشته است.