عملیات بهسازی و روکش آسفالت آزادراه قزوین-رشت آغاز شد

به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، علیرضا معیری‌پور با اعلام این خبر اظهار کرد: آزادراه قزوین-رشت به عنوان یکی از محورهای اصلی ارتباطی شمال کشور، نقش مهمی در جابجایی مسافر و بار بین استان‌های مرکزی و شمالی دارد و روزانه حجم قابل توجهی از تردد وسایل نقلیه سبک و سنگین از این مسیر انجام می‌شود.

وی افزود: به منظور افزایش ایمنی عبور و مرور، بهبود کیفیت آسفالت و ارتقای تجربه سفر کاربران جاده‌ای، عملیات بهسازی و روکش آسفالت در این آزادراه آغاز شده است.

معیری‌پور تصریح کرد: این عملیات در دو باند رفت و برگشت آزادراه و در طول ۸۴ کیلومتر در حال اجراست و برای اجرای آن اعتباری بالغ بر ۴۴۳ میلیارد تومان اختصاص یافته است.

به گفته‌ مدیرکل راهداری استان، اجرای طرح بهسازی و روکش آسفالت آزادراه قزوین – رشت در چندین قطعه و به‌صورت مرحله‌ای در حال انجام است تا ضمن تسریع در روند اجرا، از ایجاد اختلال در تردد خودروها جلوگیری شود.

وی بیان کرد: با تکمیل این طرح، سطح سواره‌رو در هر دو باند بازسازی و مقاوم‌سازی خواهد شد و شرایط تردد در مسیر قزوین – رشت به‌طور محسوسی بهبود می‌یابد. همچنین با اجرای لایه‌های جدید آسفالتی، میزان اصطکاک سطح مسیر افزایش یافته و ایمنی سفر به‌ویژه در شرایط بارندگی و فصول سرد سال ارتقا می‌یابد.

معیری‌پور با اشاره به اهمیت نگهداری مستمر راه‌ها، ادامه داد: راهداری و نگهداری محورهای پرتردد مانند آزادراه قزوین – رشت نیازمند توجه ویژه است؛ چراکه فرسایش طبیعی ناشی از تردد بالا، شرایط آب‌و‌هوایی و تغییرات دمایی موجب افت کیفیت سطح راه می‌شود و برای حفظ استانداردهای ایمنی باید عملیات بهسازی به‌صورت دوره‌ای انجام گیرد.

وی تأکید کرد: علاوه بر عملیات روکش آسفالت، در این طرح فعالیت‌هایی نظیر ترمیم شانه راه، پاکسازی و بهسازی آبروها، اصلاح شیب عرضی، نصب علائم هشداردهنده و اجرای خط‌کشی جدید نیز انجام خواهد شد تا مسیر آزادراه از نظر ایمنی و زیبایی بصری ارتقا یابد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان قزوین در ادامه از رانندگان و کاربران آزادراه خواست در زمان اجرای عملیات عمرانی، ضمن رعایت سرعت مطمئنه و توجه به علائم راهنمایی موقت، همکاری لازم را با عوامل راهداری داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: هدف نهایی از اجرای این طرح‌ها، افزایش رفاه و ایمنی سفر برای مردم است و اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قزوین، با استفاده از تمام ظرفیت‌های فنی و انسانی، تلاش می‌کند تا پروژه‌های عمرانی و نگهداری راه‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با بهترین کیفیت به بهره‌برداری برسند.

معیری‌پور در پایان افزود: راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان قزوین با تکیه بر رویکرد نگهداری پیشگیرانه، بهسازی محورهای اصلی، فرعی و روستایی را به صورت مستمر در دستور کار دارد و آزادراه قزوین – رشت به عنوان یکی از شریان‌های حیاتی کشور، از اولویت‌های اصلی این برنامه‌هاست.

