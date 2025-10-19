خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرکل راهداری قزوین:

عملیات بهسازی و روکش آسفالت آزادراه قزوین-رشت آغاز شد

عملیات بهسازی و روکش آسفالت آزادراه قزوین-رشت آغاز شد
کد خبر : 1702056
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان قزوین از آغاز عملیات گسترده بهسازی و روکش آسفالت در آزادراه قزوین – رشت خبر داد و گفت: این پروژه با هدف افزایش ایمنی تردد، بهبود کیفیت مسیر و ارتقای سطح خدمات به کاربران جاده‌ای در دستور کار قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، علیرضا معیری‌پور با اعلام این خبر اظهار کرد: آزادراه قزوین-رشت به عنوان یکی از محورهای اصلی ارتباطی شمال کشور، نقش مهمی در جابجایی مسافر و بار بین استان‌های مرکزی و شمالی دارد و روزانه حجم قابل توجهی از تردد وسایل نقلیه سبک و سنگین از این مسیر انجام می‌شود.

وی افزود: به منظور افزایش ایمنی عبور و مرور، بهبود کیفیت آسفالت و ارتقای تجربه سفر کاربران جاده‌ای، عملیات بهسازی و روکش آسفالت در این آزادراه آغاز شده است.

معیری‌پور تصریح کرد: این عملیات در دو باند رفت و برگشت آزادراه و در طول ۸۴ کیلومتر در حال اجراست و برای اجرای آن اعتباری بالغ بر ۴۴۳ میلیارد تومان اختصاص یافته است.

به گفته‌ مدیرکل راهداری استان، اجرای طرح بهسازی و روکش آسفالت آزادراه قزوین – رشت در چندین قطعه و به‌صورت مرحله‌ای در حال انجام است تا ضمن تسریع در روند اجرا، از ایجاد اختلال در تردد خودروها جلوگیری شود.

وی بیان کرد: با تکمیل این طرح، سطح سواره‌رو در هر دو باند بازسازی و مقاوم‌سازی خواهد شد و شرایط تردد در مسیر قزوین – رشت به‌طور محسوسی بهبود می‌یابد. همچنین با اجرای لایه‌های جدید آسفالتی، میزان اصطکاک سطح مسیر افزایش یافته و ایمنی سفر به‌ویژه در شرایط بارندگی و فصول سرد سال ارتقا می‌یابد.

معیری‌پور با اشاره به اهمیت نگهداری مستمر راه‌ها، ادامه داد: راهداری و نگهداری محورهای پرتردد مانند آزادراه قزوین – رشت نیازمند توجه ویژه است؛ چراکه فرسایش طبیعی ناشی از تردد بالا، شرایط آب‌و‌هوایی و تغییرات دمایی موجب افت کیفیت سطح راه می‌شود و برای حفظ استانداردهای ایمنی باید عملیات بهسازی به‌صورت دوره‌ای انجام گیرد.

وی تأکید کرد: علاوه بر عملیات روکش آسفالت، در این طرح فعالیت‌هایی نظیر ترمیم شانه راه، پاکسازی و بهسازی آبروها، اصلاح شیب عرضی، نصب علائم هشداردهنده و اجرای خط‌کشی جدید نیز انجام خواهد شد تا مسیر آزادراه از نظر ایمنی و زیبایی بصری ارتقا یابد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان قزوین در ادامه از رانندگان و کاربران آزادراه خواست در زمان اجرای عملیات عمرانی، ضمن رعایت سرعت مطمئنه و توجه به علائم راهنمایی موقت، همکاری لازم را با عوامل راهداری داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: هدف نهایی از اجرای این طرح‌ها، افزایش رفاه و ایمنی سفر برای مردم است و اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قزوین، با استفاده از تمام ظرفیت‌های فنی و انسانی، تلاش می‌کند تا پروژه‌های عمرانی و نگهداری راه‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با بهترین کیفیت به بهره‌برداری برسند.

معیری‌پور در پایان افزود: راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان قزوین با تکیه بر رویکرد نگهداری پیشگیرانه، بهسازی محورهای اصلی، فرعی و روستایی را به صورت مستمر در دستور کار دارد و آزادراه قزوین – رشت به عنوان یکی از شریان‌های حیاتی کشور، از اولویت‌های اصلی این برنامه‌هاست.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ