مصدومیت یک نفر بر اثر انفجار منزل مسکونی در رشت

رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت گفت: در پی نشت گاز، انفجار و آتش گرفتن خانه‌ای در رشت، یک مرد ۴۰ ساله مصدوم شد.

به گزارش ایلنا از رشت، شهرام مومنی گفت: در پی گزارش یک انفجار همراه با آتش سوزی در یک واحد مسکونی واقع در خیابان جماران رشت، ۱۲ آتش نشان با ۴ خودروی عملیاتی به سرعت به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: مردی ۴۰ ساله از ساکنان این خانه که به شدت دچار سوختگی شده بود به کمک نیرو‌های اورژانس به بیمارستان منتقل شد.

شهرام مومنی با بیان اینکه گروه عملیاتی محل حادثه را ایمن سازی و آتش سوزی را مهار کردند، علت حادثه را نشت گاز و انفجار در اتاق خواب منزل مسکونی اعلام کرد.

 

