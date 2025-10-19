پاکسازی بیش از ۶ کیلومتر از رودخانه زرجوب رشت

به گزارش ایلنا از رشت، محمدحسین واثق کارگرنیا پیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به وضعیت نگران‌کننده رودخانه‌های رشت اظهار کرد: رودخانه‌های زرجوب و گوهررود طی سال‌های گذشته به‌دلیل ورود حجم بالای فاضلاب و پسماند، به یکی از آلوده‌ترین رودخانه‌های جهان تبدیل شده‌اند.

وی با تاکید بر اینکه احیای این دو رودخانه مطالبه‌ای دیرینه از سوی مردم رشت بوده است، افزود: پاکسازی شش کیلومتر از مسیر رودخانه زرجوب در دستور کار قرار گرفته و این طرح با همراهی شورای اسلامی شهر و شهرداری رشت وارد فاز اجرایی شده است.

رئیس شورای اسلامی شهر رشت با بیان اینکه اجرای این طرح می‌تواند زمینه‌ساز تحولی بزرگ در حوزه محیط زیست و گردشگری شهری باشد، گفت: بسیاری از کشورهای دنیا با سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری آبی توانسته‌اند به اقتصاد پایدار و اشتغال‌زایی قابل توجهی دست یابند؛ رشت نیز می‌تواند با احیای رودخانه‌هایش در این مسیر گام بردارد.

کارگرنیا با اشاره به نقش حیاتی رودخانه‌ها در سلامت اکوسیستم شهری خاطرنشان کرد: امید داریم با عنایات الهی، حمایت اعضای شورای اسلامی شهر و عزم مدیریت شهری، شاهد تحقق آرزوی دیرینه شهروندان رشتی در پاکسازی کامل رودخانه‌های شهر از آلودگی‌ها باشیم.

وی تصریح کرد: این طرح تنها آغاز راه است و برنامه‌ریزی‌ها برای ادامه پاکسازی سایر بخش‌های رودخانه‌ها نیز در دستور کار قرار دارد.

