پاکسازی بیش از ۶ کیلومتر از رودخانه زرجوب رشت

کد خبر : 1702043
رئیس شورای اسلامی شهر رشت از آغاز عملیات پاکسازی ۶ کیلومتر از رودخانه زرجوب خبر داد و گفت: پس از چند دهه انتظار، احیای یکی از مهم‌ترین مطالبه‌های زیست‌محیطی شهروندان وارد فاز اجرایی شد.

به گزارش ایلنا از رشت، محمدحسین واثق کارگرنیا پیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به وضعیت نگران‌کننده رودخانه‌های رشت اظهار کرد: رودخانه‌های زرجوب و گوهررود طی سال‌های گذشته به‌دلیل ورود حجم بالای فاضلاب و پسماند، به یکی از آلوده‌ترین رودخانه‌های جهان تبدیل شده‌اند.

وی با تاکید بر اینکه احیای این دو رودخانه مطالبه‌ای دیرینه از سوی مردم رشت بوده است، افزود: پاکسازی شش کیلومتر از مسیر رودخانه زرجوب در دستور کار قرار گرفته و این طرح با همراهی شورای اسلامی شهر و شهرداری رشت وارد فاز اجرایی شده است.

رئیس شورای اسلامی شهر رشت با بیان اینکه اجرای این طرح می‌تواند زمینه‌ساز تحولی بزرگ در حوزه محیط زیست و گردشگری شهری باشد، گفت: بسیاری از کشورهای دنیا با سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری آبی توانسته‌اند به اقتصاد پایدار و اشتغال‌زایی قابل توجهی دست یابند؛ رشت نیز می‌تواند با احیای رودخانه‌هایش در این مسیر گام بردارد.

کارگرنیا با اشاره به نقش حیاتی رودخانه‌ها در سلامت اکوسیستم شهری خاطرنشان کرد: امید داریم با عنایات الهی، حمایت اعضای شورای اسلامی شهر و عزم مدیریت شهری، شاهد تحقق آرزوی دیرینه شهروندان رشتی در پاکسازی کامل رودخانه‌های شهر از آلودگی‌ها باشیم.

وی تصریح کرد: این طرح تنها آغاز راه است و برنامه‌ریزی‌ها برای ادامه پاکسازی سایر بخش‌های رودخانه‌ها نیز در دستور کار قرار دارد.

