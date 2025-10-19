خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان تاکید کرد؛

ضرورت شتاب‌بخشی به روند مولدسازی املاک و دارایی‌های مازاد دستگاه‌های اجرایی در لرستان

ضرورت شتاب‌بخشی به روند مولدسازی املاک و دارایی‌های مازاد دستگاه‌های اجرایی در لرستان
کد خبر : 1702019
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی لرستان بر ضرورت شتاب‌بخشی به روند مولدسازی املاک و دارایی‌های مازاد دستگاه‌های اجرایی استان تأکید کرد و گفت: مولدسازی صرفاً به معنای فروش دارایی نیست؛ بلکه رویکردی است برای ایجاد ارزش افزوده از املاک کم‌کارکرد، جذب سرمایه‌گذار و هدایت منابع مالی به سمت پروژه‌های پیشران توسعه استان.

به گزارش ایلنا، علی محمدی روز یکشنبه بیست و هفتم مهرماه در جلسه کمیته مولدسازی دارایی‌های دولت در استان اظهار داشت: یکی از اهداف اصلی این کمیته، تبدیل دارایی‌های غیرمولد به منابعی زاینده و پایدار است که بتواند در خدمت توسعه استان قرار گیرد. 

وی افزود: روش‌هایی همچون مشارکت عمومی و خصوصی، تهاتر، واگذاری حق انتفاع و تکمیل طرح‌ها در ازای دارایی‌های مازاد، از جمله مسیرهای پیش‌بینی‌شده برای فعال‌سازی ظرفیت‌های مولدسازی است. 

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی لرستان با اشاره به وضعیت املاک شناسایی‌شده در استان گفت: تاکنون بیش از ۱۹۱ ملک در استان شناسایی شده که از این میان، تعدادی با نظر سازمان خصوصی‌سازی از فرآیند مولدسازی خارج و ۱۱۲ ملک در دستور کار کارگروه استانی قرار دارد و در حال حاضر ۹ ملک در مرحله ارزش‌افزایی، ۵۰ ملک در فرآیند قیمت‌گذاری، ۱۳ ملک در کارگروه ملی و ۷ ملک نیز به فروش رسیده‌اند که منابع حاصل از این فرایند در پروژه‌های اولویت‌دار استان از جمله احداث کمربند غربی خرم‌آباد و تکمیل ساختمان‌های استانداری و بیمارستان نیاش شهرستان خرم‌آباد هزینه خواهد شد. 

محمدی در ادامه با اشاره به سخنان استاندار لرستان، افزود: در حوزه جذب اعتبارات دولتی، استان عملکردی درخشان داشته و با ۶۷ درصد جذب اعتبارات، رتبه برتر کشور را کسب کرده است، در حالی که میانگین کشوری در این شاخص تنها ۲۰ درصد بوده است. 

وی تصریح کرد: تحقق برنامه‌های راهبردی سند توسعه استان نیازمند استفاده هم‌زمان از همه ظرفیت‌های تأمین مالی از جمله صندوق توسعه ملی، بازار سرمایه، تسهیلات بانکی، اعتبارات دولتی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است. 

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی لرستان در پایان خاطرنشان کرد: مولدسازی، فرصتی برای حرکت به سمت توسعه پایدار است و با همکاری دستگاه‌ها می‌توان از دارایی‌های راکد برای حل مشکلات مردم و اجرای پروژه‌های عمرانی بهره‌برداری کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ