برگزاری نخستین دوره استانی فلاحت مازندران با محوریت توسعه گیاهان دارویی و نقش گروههای جهادی
نخستین دوره استانی فلاحت مازندران با محوریت گروههای جهادی و توسعه گیاهان دارویی برگزار شد تا به کشاورزان در ارتقاء بهرهوری و درآمد از طریق کشت، فرآوری و بازاررسانی گیاهان دارویی کمک کند.
به گزارش ایلنا، نخستین دوره استانی فلاحت مازندران با حضور کارشناسان جهادی شبکه توسعه گیاهان دارویی استان در روستای کیاسر، منطقه هزارجریب بهشهر برگزار شد. این رویداد تخصصی با رویکرد تقویت زنجیره ارزش گیاهان دارویی و نقشآفرینی گروههای جهادی در توسعه این بخش از کشاورزی، به معرفی برنامههای کلیدی برای بهبود کشت و فرآوری گیاهان دارویی پرداخته و به کشاورزان منطقه فرصتهای جدیدی را برای افزایش بهرهوری و درآمد فراهم کرد.
در این دوره که با هدف تبادل تجربیات و ارتقاء دانش کشاورزان برگزار شد، مسائل مختلف مرتبط با فرآوری و بازاررسانی گیاهان دارویی مورد بحث قرار گرفت. همچنین، ارقام قابل کشت در استان معرفی و الگوهای موفق در تسهیلگری اجتماعی بهویژه در توسعه کشت گیاهان دارویی بررسی شد.
صادق مفرد، معاون بنیاد برکت در این مراسم با تأکید بر اهمیت تبادل تجربیات میان فعالان جهادی گفت: این دوره فرصتی عملیاتی بود که کشاورزان پیشرو با اصلاح الگوی کشت و بهرهگیری از ظرفیتهای موجود، توانستند بهرهوری و درآمد خود را افزایش دهند. حضور گروههای جهادی و حمایت بنیاد برکت نقشی اساسی در تقویت زنجیره کشت گیاهان اقتصادی داشته و مسیر توسعه پایدار و خوداتکایی کشاورزان را هموار میکند.
وی افزود: نتایج ملموس این تلاشها به وضوح دیده میشود؛ کشاورزان با اصلاح الگوی کشت و توسعه زنجیره اقتصادی، بهرهوری و درآمد خود را چندین برابر کردهاند. هدف ما این است که مردم بتوانند بدون نیاز به حمایتهای موردی، خانواده و روستای خود را آباد کنند و به توانمندی اقتصادی واقعی برسند.
محمد آهنگران، معاون ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) استان مازندران، توضیح داد: این دوره علاوه بر ارائه خدمات آموزشی، به معرفی فرآوری و بازاررسانی گیاهان دارویی با استفاده از الگوهای سنتی، کارگاهی و صنعتی پرداخته و از خطوط تولید و خشککنهای سنتی بازدید به عمل آمد.
وی افزود: در راستای توسعه کشت گیاهان دارویی، ادامه این دوره با افتتاح پروژههای توسعهای همراه شد. پروژههایی همچون احداث جاده بین مزارع به طول هفت کیلومتر، راهاندازی مزرعه کشت تلفیقی گیاهان دارویی و ایجاد کارگاه فرآوری، با حمایت بنیاد برکت و قرارگاه جهادی علمدار اجرا شدند.
آهنگران تأکید کرد: اجرای این پروژهها به کشاورزان منطقه کمک خواهد کرد تا از ظرفیتهای موجود بهره بیشتری ببرند؛ این پروژهها، علاوه بر آموزش عملی، به کشاورزان کمک میکند تا با اصلاح الگوی کشت و توسعه فرآوری، ارزش اقتصادی تولیدات خود را افزایش دهند و به توسعه پایدار و خوداتکایی دست یابند.