انسداد ۴۶۸ حلقه چاه غیرمجاز در آذربایجان غربی طی سال آبی گذشته/کاهش ۱۸ سانتی متری تراز آبخوان ها

مجید رستگاری با بیان اینکه تراز سطح آبخوان‌های استان در تیرماه سال آبی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۱۸ سانتی‌متر کاهش داشته است، اظهار کرد: در این بازه زمانی، ۴۶۸ حلقه چاه غیرمجاز در سطح استان پر و مسلوب‌المنفعه شد که نتیجه آن صرفه‌جویی حدود ۲.۱۲۷ میلیون مترمکعبی در مصرف آب بوده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی با اشاره به وضعیت نگران‌کننده منابع آب زیرزمینی در استان گفت: با وجود کاهش بارش‌ها در سال آبی جاری، اقدامات مؤثری برای احیا و تعادل‌بخشی منابع آب انجام شده است.

وی ادامه داد: به‌منظور کنترل و مدیریت برداشت از منابع آب زیرزمینی، تعداد ۵۰۳ دستگاه کنتور حجمی هوشمند بر روی چاه‌های مجاز نصب و راه‌اندازی شده است.

رستگاری در ادامه به اجرای طرح‌های احیا و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی در استان اشاره کرد و گفت: این طرح‌ها شامل استقرار و تقویت تیم‌های گشت و بازرسی از منابع آب، انسداد چاه‌های غیرمجاز، نصب کنتورهای هوشمند، اصلاح و تعدیل پروانه‌های بهره‌برداری چاه‌های مجاز کشاورزی و اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی است.

به گفته وی، اجرای این طرح‌ها در سال آبی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ منجر به صرفه‌جویی حدود ۶۱ میلیون مترمکعبی در منابع آب زیرزمینی استان شده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی درباره کیفیت منابع آبی نیز اظهار کرد: در بخش آب‌های سطحی، وضعیت کیفی رودخانه‌ها نسبت به سال گذشته تغییر محسوسی نداشته است؛ اما در آبخوان‌ها، کاهش تراز سطح آب منجر به افزایش جزئی املاح محلول شده که این روند با بهبود شرایط بارندگی در آینده، قابل تعدیل خواهد بود.

