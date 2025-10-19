مدیر کل میراث فرهنگی لرستان خبر داد؛
ثبت «لالایی محلی لُری» در فهرست ملی میراث فرهنگی ناملموس
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان لرستان از ثبت «لالایی محلی لُری» در فهرست ملی میراث فرهنگی ناملموس ایران خبر داد.
به گزارش ایلنا، عطا حسنپور روز یکشنبه بیست و هفتم مهرماه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار کرد: «لالایی محلی لُری» به عنوان یکی از جلوههای ارزشمند فرهنگ شفاهی و موسیقایی مردم لر، به ثبت ملی رسیده است.
وی افزود: این ثبت ملی در اجرای مواد ۱۱ و ۱۲ قانون الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حراست از میراث فرهنگی ناملموس مصوب سال ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی و همچنین مواد ۲ و ۳ آئیننامه اجرایی آن مصوب سال ۱۳۸۷ هیئت وزیران انجام شده است.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی لرستان ادامه داد: هدف از این اقدام، پاسداشت و معرفی میراث فرهنگی ناملموس شهرها و روستاهای استان لرستان و صیانت از عناصر ارزشمند فرهنگ بومی است تا جلوههای اصیل فرهنگی به نسلهای آینده منتقل شود.
حسنپور در پایان خاطرنشان کرد که ثبت ملی این گونههای موسیقایی و شفاهی علاوه بر اهمیت فرهنگی، نقش مؤثری در ارتقای شناخت ملی و بینالمللی میراث فرهنگی لرستان دارد و میتواند زمینهساز فعالیتهای آموزشی و پژوهشی در حوزه فرهنگ بومی شود.