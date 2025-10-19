خبرگزاری کار ایران
مدیر کل میراث فرهنگی لرستان خبر داد؛

ثبت «لالایی محلی لُری» در فهرست ملی میراث فرهنگی ناملموس

ثبت «لالایی محلی لُری» در فهرست ملی میراث فرهنگی ناملموس
کد خبر : 1701994
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان لرستان از ثبت «لالایی محلی لُری» در فهرست ملی میراث فرهنگی ناملموس ایران خبر داد.

به گزارش ایلنا، عطا حسن‌پور روز یکشنبه بیست و هفتم مهرماه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار کرد: «لالایی محلی لُری» به عنوان یکی از جلوه‌های ارزشمند فرهنگ شفاهی و موسیقایی مردم لر، به ثبت ملی رسیده است. 

وی افزود: این ثبت ملی در اجرای مواد ۱۱ و ۱۲ قانون الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حراست از میراث فرهنگی ناملموس مصوب سال ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی و همچنین مواد ۲ و ۳ آئین‌نامه اجرایی آن مصوب سال ۱۳۸۷ هیئت وزیران انجام شده است. 

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان ادامه داد: هدف از این اقدام، پاسداشت و معرفی میراث فرهنگی ناملموس شهرها و روستاهای استان لرستان و صیانت از عناصر ارزشمند فرهنگ بومی است تا جلوه‌های اصیل فرهنگی به نسل‌های آینده منتقل شود. 

حسن‌پور در پایان خاطرنشان کرد که ثبت ملی این گونه‌های موسیقایی و شفاهی علاوه بر اهمیت فرهنگی، نقش مؤثری در ارتقای شناخت ملی و بین‌المللی میراث فرهنگی لرستان دارد و می‌تواند زمینه‌ساز فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی در حوزه فرهنگ بومی شود.

 

