به گزارش ایلنا، بهنام رضایی با تأکید بر نقش این مجتمع‌ها به عنوان زیرساخت‌های مهم سفرهای جاده‌ای، تصریح کرد: مجتمع‌های خدماتی-رفاهی نقش به‌سزایی در افزایش ایمنی، رفاه مسافران و جذب گردشگران ایفا می‌کنند.

وی در ادامه با ارائه آمار عملکرد شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴، گفت: در نیمه نخست امسال، ۶۰ فقره موافقت اصولی احداث مجتمع‌های جدید صادر شده است.

معاون توسعه مدیریت و منابع اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان فارس، همچنین با بیان اینکه طی شش ماهه نخست امسال نیز سه مجتمع جدید به بهره‌برداری رسیده است، افزود: در حال حاضر ۷۱ مجتمع خدماتی ـ رفاهی بین‌راهی فعال در استان فارس به کاربران جاده‌ای خدمات ارائه می‌دهند.

این مقام مسئول اظهار کرد: کاربران گرامی در صورت مشاهده هرگونه نواقص یا مشکلات در روند خدمات‌رسانی این مجتمع‌ها، می‌توانند با مراجعه به وب‌سایت WWW.141.ir، تلفن گویای ۱۴۱، ارسال پیامک به سامانه جامع ۱۴۱ و یا استفاده از سامانه‌های نصب‌شده در مجتمع‌ها، شکایات خود را ثبت کنند تا توسط همکاران مورد بررسی قرار گیرد.

