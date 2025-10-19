خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

معاون راهداری استان مطرح کرد؛

احداث ۲۶ مجتمع خدماتی-رفاهی بین‌راهی در محورهای فارس

احداث ۲۶ مجتمع خدماتی-رفاهی بین‌راهی در محورهای فارس
کد خبر : 1701987
لینک کوتاه کپی شد.

معاون توسعه مدیریت و منابع اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان فارس، روند توسعه مجتمع‌های خدماتی-رفاهی بین‌راهی در محورهای مواصلاتی استان را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: در حال حاضر ۲۶ مجتمع با پیشرفت فیزیکی بین ۱۰ تا ۹۰ درصدی در حال ساخت است.

به گزارش ایلنا، بهنام رضایی  با تأکید بر نقش این مجتمع‌ها به عنوان زیرساخت‌های مهم سفرهای جاده‌ای، تصریح کرد: مجتمع‌های خدماتی-رفاهی نقش به‌سزایی در افزایش ایمنی، رفاه مسافران و جذب گردشگران ایفا می‌کنند.

وی در ادامه با ارائه آمار عملکرد شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴، گفت: در نیمه نخست امسال، ۶۰ فقره موافقت اصولی احداث مجتمع‌های جدید صادر شده است.

معاون توسعه مدیریت و منابع اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان فارس، همچنین با بیان اینکه طی شش ماهه نخست امسال نیز سه مجتمع جدید به بهره‌برداری رسیده است، افزود: در حال حاضر ۷۱ مجتمع خدماتی ـ رفاهی بین‌راهی فعال در استان فارس به کاربران جاده‌ای خدمات ارائه می‌دهند.

این مقام مسئول  اظهار کرد: کاربران گرامی در صورت مشاهده هرگونه نواقص یا مشکلات در روند خدمات‌رسانی این مجتمع‌ها، می‌توانند با مراجعه به وب‌سایت WWW.141.ir، تلفن گویای ۱۴۱، ارسال پیامک به سامانه جامع ۱۴۱ و یا استفاده از سامانه‌های نصب‌شده در مجتمع‌ها، شکایات خود را ثبت کنند تا توسط همکاران مورد بررسی قرار گیرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ