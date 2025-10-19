معاون راهداری استان مطرح کرد؛
احداث ۲۶ مجتمع خدماتی-رفاهی بینراهی در محورهای فارس
معاون توسعه مدیریت و منابع اداره کل راهداری و حملونقل جادهای استان فارس، روند توسعه مجتمعهای خدماتی-رفاهی بینراهی در محورهای مواصلاتی استان را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: در حال حاضر ۲۶ مجتمع با پیشرفت فیزیکی بین ۱۰ تا ۹۰ درصدی در حال ساخت است.
به گزارش ایلنا، بهنام رضایی با تأکید بر نقش این مجتمعها به عنوان زیرساختهای مهم سفرهای جادهای، تصریح کرد: مجتمعهای خدماتی-رفاهی نقش بهسزایی در افزایش ایمنی، رفاه مسافران و جذب گردشگران ایفا میکنند.
وی در ادامه با ارائه آمار عملکرد ششماهه نخست سال ۱۴۰۴، گفت: در نیمه نخست امسال، ۶۰ فقره موافقت اصولی احداث مجتمعهای جدید صادر شده است.
معاون توسعه مدیریت و منابع اداره کل راهداری و حملونقل جادهای استان فارس، همچنین با بیان اینکه طی شش ماهه نخست امسال نیز سه مجتمع جدید به بهرهبرداری رسیده است، افزود: در حال حاضر ۷۱ مجتمع خدماتی ـ رفاهی بینراهی فعال در استان فارس به کاربران جادهای خدمات ارائه میدهند.
این مقام مسئول اظهار کرد: کاربران گرامی در صورت مشاهده هرگونه نواقص یا مشکلات در روند خدماترسانی این مجتمعها، میتوانند با مراجعه به وبسایت WWW.141.ir، تلفن گویای ۱۴۱، ارسال پیامک به سامانه جامع ۱۴۱ و یا استفاده از سامانههای نصبشده در مجتمعها، شکایات خود را ثبت کنند تا توسط همکاران مورد بررسی قرار گیرد.