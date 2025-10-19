به گزارش ایلنا از خوزستان و بنا بر اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور، در ساعت ۸ صبح امروز یک‌شنبه (۲۷ مهر) شاخص کیفی هوا در شهر‌های کوت عبدالله ۱۷۴ و هویزه به ۱۵۲ AQI رسید که نشان دهنده ناسالم بودن هوا برای تمامی گروه‌های سنی (قرمز) است.

این میزان در شهر‌های اهواز ۱۴۶، بهبهان ۱۲۳، ملاثانی ۱۱۴ و شادگان ۱۱۳ AQI ثبت شد که نشان دهنده ناسالم بودن هوا برای گروه‌های حساس (نارنجی) است.

شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود، بر اساس این تقسیم‌بندی از صفر تا ۵۰ ، هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوای ناسالم برای همه گروه‌ها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.

