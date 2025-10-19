خبرگزاری کار ایران
کشف ۱۱ دستگاه ماینر غیرمجاز در رشت

کشف ۱۱ دستگاه ماینر غیرمجاز در رشت
کد خبر : 1701950
رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان گیلان از کشف ۱۱ دستگاه ماینر غیرمجاز به ارزش دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال در شهر رشت خبر داد.

به گزارش ایلنا از  رشت، سرهنگ محمد خوش خلقت گفت: در راستای مبارزه با عاملان ناترازی انرژی در استان، ماموران پلیس امنیت اقتصادی با اقدامات میدانی از نگهداری تعدادی دستگاه غیرمجاز ارز دیجیتال در شهر رشت مطلع و بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.
وی افزود: ماموران پس از تحقیقات لازم و بررسی‌های دقیق و اطمینان از صحت موضوع با همکاری ماموران شرکت توزیع برق از این مکان بازدید و ۱۱ دستگاه ماینر غیرمجاز را کشف کردند.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی گیلان با بیان اینکه در این خصوص ضمن تشکیل پرونده، متهم ۴۰ ساله به مرجع قضائی معرفی شد از شهروندان خواست هر گونه اطلاعات و اخبار در زمینه نگهداری و استفاده ماینر را بلافاصله به سامانه خبری پلیس امنیت اقتصادی به شماره ۰۹۶۳۰۰ اطلاع دهند.

 

