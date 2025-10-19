با پیگیریهای استاندار گیلان؛
خط پروازی جدید رشت ـ آستراخان راه اندازی شد / توسعه مبادلات اقتصادی و گردشگری گیلان و جنوب روسیه
در راستای پیگیری های استاندار گیلان در راستای توسعه گردشگری خارجی و ارتقای فرودگاه سردار جنگل رشت، خط پروازی جدید رشت- آستراخان راه اندازی شد.
به گزارش ایلنا از رشت، با پیگیریها و تلاشهای مستمر هادی حقشناس استاندار گیلان صبح امروز (یکشنبه) نخستین پرواز مستقیم از فرودگاه بینالمللی سردار جنگل رشت به مقصد آستراخان روسیه انجام شد.
این پرواز در راستای توسعه مبادلات اقتصادی، گردشگری و فرهنگی میان گیلان و مناطق جنوبی روسیه برقرار شده و گامی مؤثر در تقویت روابط بینالمللی استان به شمار میرود.
هادی حقشناس استاندار گیلان در حاشیه این مراسم و در جمع خبرنگاران با اشاره به انجام نخستین پرواز رشت به آستراخان روسیه اظهار کرد: یکی از ویژگیهای ممتاز استان گیلان، برخورداری از ظرفیتهای متنوع در بخشهای کشاورزی، صنعت و بهویژه گردشگری است و همین ویژگیها این استان را به مقصدی جذاب برای سرمایهگذاران و گردشگران داخلی و خارجی تبدیل کرده است.
وی با بیان اینکه در سال جاری مذاکرات متعددی با کشورهای همسایه برای برقراری پروازهای مستقیم از رشت انجام شده، افزود: هدف از این رایزنیها فراهم کردن زمینهای است تا هم گردشگران ایرانی بتوانند از مزایای فرودگاه سردار جنگل بهرهمند شوند و هم گردشگران خارجی از جاذبههای بینظیر گیلان دیدن کنند.
به گفته استاندار گیلان، در سال جاری عمده پروازهای خارجی از رشت به مقصد عراق انجام شده و پرواز جدید به آستاراخان نیز به صورت چارتری برقرار شده است. امیدواریم طی ماههای آینده شاهد برقراری پروازهای مستقیم از رشت به برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز باشیم.
حقشناس با اشاره به اهمیت گردشگری در ایجاد اشتغال پایدار تصریح کرد: تقریباً از هر ده شغل در دنیا یک شغل در حوزه گردشگری است و با توجه به آبوهوای بینظیر و طبیعت چهارفصل گیلان، باید از این فرصت خدادادی برای جذب گردشگر و رونق اقتصادی استان استفاده کنیم.
وی همچنین به ظرفیت پروازهای خارجی برای توسعه صادرات اشاره کرد و گفت: در کنار حملونقل مسافر، میتوان از این مسیرها برای صادرات محصولات کشاورزی همچون کیوی و مرکبات بهره گرفت. پیشتر نیز تجربههایی در این زمینه وجود داشته و در صورت استقبال شرکتهای هواپیمایی، امکان استمرار پروازهای باری نیز فراهم است.
استاندار گیلان یکی از اهداف دولت در این استان را توسعه پروازهای خارجی دانست و بیان کرد: توسعه پروازهای خارجی از فرودگاه رشت میتواند نقش مؤثری در معرفی ظرفیتهای اقتصادی و گردشگری گیلان به بازارهای بینالمللی ایفا کند و زمینهساز تقویت روابط اقتصادی و فرهنگی با کشورهای منطقه شود.
این پرواز ساعت ۷ صبح با شماره پرواز، روزهای یکشنبه هر هفته از مبدا رشت به آستراخان توسط شرکت هواپیمایی رایمون انجام می شود.
بعد از برقراری پروازهای بین المللی به مقاصد نجف و بغداد، این پرواز سومین مسیر پروازی مسافری خارجی از فرودگاه سردار جنگل رشت به آستاراخان در کشور روسیه است.
گفتنی است در یک سال اخیر در کنار توسعه زیرساخت ها و افزایش ۴۰ درصدی ظرفیت فرودگاه رشت با توسعه پروازهای داخلی و خارجی، این فرودگاه از رتبه ۱۷ به رتبه ۸ کشور ارتقا یافته است و پیش بینی می شود با ادامه این روند و راه اندازی شرکت هواپیمایی جدید، فرودگاه سردارجنگل در زمره ۵ فرودگاه برتر کشور قرار گیرد.