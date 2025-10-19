دستور ویژه پلیس مسجدسلیمان برای دستگیری عامل تیراندازی به پزشک
فرمانده انتظامی مسجدسلیمان جهت شناسایی و دستگیری عامل تیراندازی به سمت یک پزشک در این شهرستان دستور ویژه صادر کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی پلیس، سرهنگ حمیدرضا بهاروند شنبه شب در این خصوص اظهار کرد: بهدنبال اعلام وقوع تیراندازی به سمت یک پزشک با سلاح شکاری، بلافاصله شناسایی و دستگیری عامل تیراندازی بهصورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت.
وی افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی تحقیقات پلیسی را از همان لحظات اولیه آغاز کرده و نتیجه اقدامات نیز متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.