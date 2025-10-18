به گزارش ایلنا، علی صفری افزود: استان مرکزی یکی از مناطق قنات‌خیز کشور به شمار می‌رود که در گذشته دارای بیش از 4000 رشته قنات بود، و در حال حاضر حدود 2700 رشته قنات در استان فعال وجود دارد. قنات‌ها به دلیل نداشتن نیاز به مصرف سوخت برای استخراج آب از اهمیت ویژه‌ای در تأمین پایدار منابع آبی برخوردارند.

وی به پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های بالای استان مرکزی در حوزه قنات‌ها اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: با توجه به پتانسیل و ظرفیت بالای قنات‌ها در این استان، فرصت مناسبی برای مدیریت بهینه منابع آبی فراهم شده و اجرای طرح‌هایی نظیر لوله‌گذاری تا مزرعه نقش مؤثری در جلوگیری از هدررفت آب دارد.

