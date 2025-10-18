خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در نیمه‌ی اول امسال محقق شد؛

توزیع بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان عوارض آلایندگی و مالیات در خوزستان

توزیع بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان عوارض آلایندگی و مالیات در خوزستان
کد خبر : 1701705
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل امور مالیاتی خوزستان گفت: بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان عوارض آلایندگی و مالیات در نیمه نخست امسال بین شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، مناطق عشایری و حوزه سلامت استان خوزستان توزیع شد.

به گزارش ایلنا از خوزستان، علی خورشیدی افزود: از این مبلغ، بیش از شش هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به شهرداری‌ها، یکهزار و ۷۰۰ میلیارد تومان به دهیاری‌ها، بیش از ۲۰۰ میلیارد به روستا‌های فاقد دهیاری و ۱۵۵ میلیارد به مناطق عشایری اختصاص یافته است.

وی بیان داشت: این منابع برای توسعه حمل‌ونقل عمومی، بهبود فضای سبز شهری، ساماندهی پسماند‌ها و کاهش آلودگی هوا هزینه می‌شود. بر اساس آخرین آمار محیط زیست کشور، ۲۲۶ واحد صنعتی و تولیدی خوزستان مشمول پرداخت عوارض آلایندگی هستند که این عوارض پس از اخذ، بر اساس شدت آلایندگی ناشی از آن صنایع و قدر مطلق جمعیت در استان، توزیع می‌شوند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ