در نیمهی اول امسال محقق شد؛
توزیع بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان عوارض آلایندگی و مالیات در خوزستان
مدیرکل امور مالیاتی خوزستان گفت: بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان عوارض آلایندگی و مالیات در نیمه نخست امسال بین شهرداریها، دهیاریها، مناطق عشایری و حوزه سلامت استان خوزستان توزیع شد.
به گزارش ایلنا از خوزستان، علی خورشیدی افزود: از این مبلغ، بیش از شش هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به شهرداریها، یکهزار و ۷۰۰ میلیارد تومان به دهیاریها، بیش از ۲۰۰ میلیارد به روستاهای فاقد دهیاری و ۱۵۵ میلیارد به مناطق عشایری اختصاص یافته است.
وی بیان داشت: این منابع برای توسعه حملونقل عمومی، بهبود فضای سبز شهری، ساماندهی پسماندها و کاهش آلودگی هوا هزینه میشود. بر اساس آخرین آمار محیط زیست کشور، ۲۲۶ واحد صنعتی و تولیدی خوزستان مشمول پرداخت عوارض آلایندگی هستند که این عوارض پس از اخذ، بر اساس شدت آلایندگی ناشی از آن صنایع و قدر مطلق جمعیت در استان، توزیع میشوند.