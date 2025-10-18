معاون شرکت توزیع نیروی برق فارس خبر داد:
نصب ٢٣ هزار دستگاه کنتور هوشمند در ٦ ماهه امسال
معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق فارس گفت: در ٦ ماهه نخست سالجاری ٢٣ هزار دستگاه کنتور هوشمند برق جهت بخشهای اداری، صنعتی، تجاری، خانگی، عمومی و کشاورزی در محدوده فعالیت این شرکت نصب شده است که با این میزان نصب، در حال حاضر تعداد کنتورهای هوشمند نصب شده شرکت به ١٦٠٣٠٠ دستگاه کنتور رسیده است.
به گزارش ایلنا، فرشید رستمی با بیان اینکه کنتورهای هوشمند بهعنوان یکی از اجزای اصلی اتوماسیون شبکههای توزیع نیروی برق، در مدیریت مصرف انرژی برق نقش مهمی دارند، ادامه داد: به همین دلیل توسعه و نصب کنتورهای هوشمند برق در استان فارس طی سالهای اخیر به یکی از اولویتهای وزارت نیرو و شرکت توانیر تبدیل شده است.
این مقام مسئول تصریح کرد: افزایش رویت پذیری و کنترل مصرف انرژی به ویژه برای مشترکان پر مصرف، با هوشمندسازی و نصب کنتورهای هوشمند میسر میشود که در تابستان سالجاری نیز از این مسیر، در جهت مدیریت تقاضا و اصلاح روند مصرف انرژی برق استفاده شد.
رستمی، هوشمندسازی لوازم اندازهگیری را ابزاری کارآمد برای شرکت توزیع نیروی برق استان فارس و مشترکان در راستای اجرای راهکارهای مدیریت مصرف عنوان کرد و بیان داشت: در تابستان سالجاری با نصب کنتورهای هوشمند، به طور متوسط روزانه بیش از ٣٨٠ مگاوات برق در ساعات اوج مصرف برق صرفهجویی شد.
معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق استان فارس در خاتمه خاطرنشان کرد: هوشمندسازی لوازم اندازهگیری ابزاری است که به شرکتهای توزیع نیروی برق و مشترکان در اعمال راهکارهای مدیریت مصرف کمک میکند، اما همچنان اصلیترین عامل صرفهجویی در مصرف انرژی، ترویج فرهنگ مدیریت مصرف و رعایت راهکارهای مصرف بهینه توسط مشترکان میباشد.