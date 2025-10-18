استاندار لرستان:
آموزشوپرورش باید به معنای واقعی کلمه در رشد علمی و تربیتی دانشآموزان اثرگذار باشد
استاندار لرستان با بیان اینکه آموزشوپرورش باید به معنای واقعی کلمه در رشد علمی و تربیتی دانشآموزان اثرگذار باشد، گفت: دانشآموزان امانت مردم هستند و آموزشوپرورش باید شرایطی را فراهم کند تا خروجی آن، ارتقای واقعی سطح سواد و مهارت باشد، نه صرفاً آمار و عدد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سید سعید شاهرخی امروز شنبه در حاشیه برگزاری جلسه شورای آموزشوپرورش استان در جمع خبرنگاران، با اشاره به هدف این نشست اظهار کرد: جلسه شورای آموزشوپرورش با هدف همافزایی دستگاههای اجرایی و پشتیبانی از نظام تعلیم و تربیت برگزار شد، من پیشتر در شورای اداری استان نیز تأکید کرده بودم که وضعیت آموزشی فعلی، برای من قابلقبول نیست و باید گامهای جدی برای اصلاح مسیر برداشته شود.
استاندار لرستان از تدوین پروژهای جدید برای ارتقای معدل نهایی دانشآموزان لرستان خبر داد و گفت: در گذشته لرستان از میانگین معدل نهایی بالایی برخوردار بود، اما اکنون این عدد به حدود ۸.۹ رسیده که برای ما پذیرفتنی نیست. در همین راستا، آموزشوپرورش استان با همکاری سایر دستگاهها، طرح جامعی را برای بازگشت به جایگاه شایسته علمی گذشته تدوین کرده است.
شاهرخی افزود: این پروژه بر پایه چند شاخص اساسی طراحی شده است؛ از جمله استفاده از تمام ظرفیتهای نیروی انسانی کارآمد، تجهیز منابع و امکانات مدارس، بهکارگیری روشهای نوین آموزشی و بهرهگیری از پشتیبانی علمی و پژوهشی دانشگاهها و دستگاههای مرتبط.
وی تصریح کرد: مدیرکل آموزشوپرورش و تیم ایشان با سرعت قابلتوجهی مسیر اصلاح را آغاز کردهاند و امیدوارم نتایج این اقدامات در پایان سال تحصیلی بهصورت ملموس در عملکرد دانشآموزان دیده شود.
استاندار لرستان از مدیرکل آموزشوپرورش استان خواست تا فضایی فراهم کند تا نخبگان آموزشی بتوانند نقشآفرینی کنند و افزود: آموزشوپرورش نباید محل منازعه سیاسی و جناحی باشد، بلکه جایگاه شایستگان است.شاهرخی خطاب به مدیرکل آموزشوپرورش استان تأکید کرد: باید از حقوق دانشآموزان و جامعه فرهنگی صیانت کنید و اجازه معامله و باجدهی به هیچکس را ندهید. امکانات آموزشی باید در خدمت دانشآموزان باشد، نه جریانهای انتخاباتی و افرادی که قصد باجگیری دارند.