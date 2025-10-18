یک مسئول:
تقویت پایگاههای آتشنشانی روستایی، اولویت اصلی امنیت روستاها/ توزیع عادلانه هزینهها با شیوهنامه جدید
مدیر کل هماهنگی عمران و خدمات روستایی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور بر ضرورت تأمین منابع پایدار برای پایگاههای آتشنشانی روستایی و اجرای شیوهنامه جدید جهت ساماندهی وضعیت این پایگاهها تأکید کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، اسماعیل زیارتی روز شنبه در پنجاه و چهارمین نشست سراسری مدیرانکل دفاتر امور روستایی و شوراهای استانداریهای کشور به میزبانی استانداری مازندران به اهمیت تقویت پایگاههای آتشنشانی در روستاها و لزوم تامین منابع پایدار مالی برای نگهداری و راهبری این پایگاهها اشاره کرد و گفت: در سالهای اخیر، مشکلات بسیاری در تامین هزینههای نگهداری پایگاههای آتشنشانی در برخی از روستاها وجود داشته و این موضوع نیازمند بازنگری در شیوههای اجرایی و مالی است.
وی به شیوهنامه جدید برای ساماندهی تامین هزینههای پایگاههای آتشنشانی روستایی اشاره کرد و افزود: این شیوهنامه با هدف ایجاد منابع مالی پایدار و عادلانه برای تمام روستاهای تحت پوشش پایگاههای آتشنشانی طراحی شده است. در این شیوهنامه، مدل جدید محاسبه هزینهها بر اساس " جمعیت موثر" تعریف شده که به کمک آن میتوان هزینههای منطقیتری برای روستاهایی که فاصله زیادی از پایگاههای آتشنشانی دارند، در نظر گرفت.
مدیر کل هماهنگی عمران و خدمات روستایی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، افزود: در این شیوهنامه، محاسبه هزینهها با استفاده از «جمعیت موثر» روستاها انجام میشود. این فرمول که بر اساس فاکتورهایی مانند فاصله روستا از پایگاه آتشنشانی و شرایط جغرافیایی آن محاسبه میشود، اجازه میدهد تا هزینهها بهطور منصفانه میان روستاها تقسیم شود.
زیارتی ادامه داد: این شیوهنامه میتواند به رفع مشکلات مالی پایگاههای آتشنشانی کمک کند و بهویژه در روستاهای دورافتاده، فشارهای مالی کاهش یابد.
وی به اهمیت پایدارسازی منابع مالی برای پایگاههای آتشنشانی اشاره و تأکید کرد: دون تأمین منابع پایدار، امکان ارائه خدمات مؤثر در این پایگاهها وجود ندارد. از سوی دیگر، در این نشست به بررسی و تأسیس پایگاههای آتشنشانی در مناطق مختلف کشور و همچنین تسهیل دسترسی به خدمات آتشنشانی در روستاها پرداخته شد.
این شیوهنامه جدید بهعنوان گام اول در راستای توسعه و تقویت خدمات آتشنشانی در روستاها، باعث خواهد شد تا پایگاههای آتشنشانی با هزینههای معقولتر و عادلانهتری مدیریت شوند و روستاها بتوانند بهطور مؤثرتر از این خدمات بهرهمند شوند.
زیارتی به هدفگذاری برای تجهیز تمام بخشهای کشور به حداقل یک پایگاه آتشنشانی در طول یک سال آینده اشاره کرد و گفت: این اقدام با هدف حفظ امنیت و افزایش آمادگی در برابر بحرانها انجام خواهد شد. در این راستا، بهبود زیرساختهای موجود و ایجاد یک سیستم پایدار برای مدیریت منابع در دستور کار قرار گرفته است.
تعریف"جمعیت موثر" و نحوه محاسبه هزینهها
یکی از نکات کلیدی مطرحشده در این نشست، تعریف" جمعیت موثر" بود که بهمنظور توزیع عادلانه هزینهها میان روستاها در نظر گرفته شده است. این فرمول جدید محاسبه، بهویژه برای روستاهایی که از نظر جغرافیایی فاصله زیادی از پایگاههای آتشنشانی دارند، کمک خواهد کرد تا خدمات بهصورت منصفانهتری توزیع شود.
زیارتی با اشاره به چالشهایی که در مسیر اجرایی کردن این شیوهنامه وجود دارد، تاکید کرد: همکاری بین مدیران کل دفاتر امور روستایی و شوراهای استانداریها در سطح کشور برای رفع این مشکلات و تامین منابع لازم، امری حیاتی است.