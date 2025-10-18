به گزارش ایلنا، حسینعلی امیری در نود و هفتمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس که با حضور اعضای دولتی، نمایندگان مجلس و فعالان اقتصادی برگزار شد، گفت: جلسات شورای گفت‌وگو می‌تواند خلأهای کارشناسی را پر کرده و در مسیر اصلاح ساختارهای اجرایی نقش مؤثری داشته باشد.

وی با اشاره به سوابق عضویت خود در کمیته اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، بر ضرورت تحول در نگرش حاکم بر تعامل با فعالان اقتصادی تأکید کرد و گفت:در سال‌های گذشته فضای عمومی کشور با تولیدکنندگان، سرمایه‌گذاران و کارآفرینان همراه نبوده و این امر مانعی جدی در مسیر توسعه اقتصادی به شمار می‌رود.

استاندار فارس ادامه داد:کارآفرینان باید به‌عنوان مجاهدان عرصه اقتصاد شناخته شوند؛ همان‌گونه که در دوران دفاع مقدس، رزمندگان از جایگاه والایی برخوردار بودند، امروز نیز باید با همان عزت و احترام، کارآفرینان را تکریم کنیم تا مسیر پیشرفت و استقلال اقتصادی کشور هموار شود.

امیری سه عامل توحید، علم و ثروت مشروع را از عناصر قدرت‌آفرین در جامعه اسلامی دانست و افزود: ملت ایران مسیر دشواری را برای دستیابی به استقلال سیاسی طی کرده و امروز که این استقلال در نظام جمهوری اسلامی تثبیت شده است، باید با عزم ملی و برنامه‌ریزی دقیق، استقلال اقتصادی را نیز محقق کنیم.

وی خاطرنشان کرد:تجربه کشورهای مختلف نشان داده که در صورت فقدان استقلال اقتصادی، حتی استقلال سیاسی نیز در معرض تهدید قرار می‌گیرد. از این‌رو حمایت از تولید، کارآفرینی و سرمایه‌گذاری داخلی، نه‌تنها یک ضرورت اقتصادی بلکه یک راهبرد کلان برای حفظ اقتدار ملی است.

استاندار فارس ادامه داد:امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند اصلاح نگرش‌ها، تسهیل فرآیندهای اداری و تقویت سرمایه اجتماعی هستیم تا بتوانیم استقلال اقتصادی را به‌عنوان مکمل استقلال سیاسی محقق سازیم.

وی با اشاره به گزارش معاون اجرایی رئیس‌جمهور درباره میزان رضایتمندی مردم از عملکرد دستگاه‌های اجرایی کشور، گفت:کسب رتبه سوم استان فارس در این ارزیابی ملی، نشان از هم‌افزایی مؤثر میان مجموعه‌های اجرایی استان دارد و نتیجه تعامل سازنده، پاسخ‌گویی مسئولانه و اهتمام مدیران به مطالبات عمومی است.

استاندار فارس افزود: آنچه امروز بیش از هر چیز نیاز داریم، تقویت سرمایه اجتماعی است؛ سرمایه‌ای که بر پایه اعتماد عمومی، کارآمدی نهادها و مشارکت فعال مردم شکل می‌گیرد و باید با استمرار این مسیر، روزبه‌روز بر آن افزوده شود.

وی همچنین از تحقق مجموعه‌ای از دستاوردهای عملی در مسیر حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری خبر داد و گفت: تاکنون ۳۶ واحد تولیدی راکد در استان احیا شده، ظرفیت تولید در ۱۳۴ واحد صنعتی افزایش یافته و موضوعات مربوط به ۳۲۳ بنگاه اقتصادی در جلسات تخصصی شورا بررسی شده است. در نتیجه این جلسات، ۳۶۶ مصوبه به تصویب رسیده و ۱۰۱ طرح سرمایه‌گذاری نیمه‌تمام به سرانجام رسیده است.

استاندار فارس با اشاره به برگزاری منظم جلسات کمیته‌های تخصصی در روزهای شنبه در محل اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان، از طرح «سه‌شنبه‌های تسهیل‌گری» نیز به‌عنوان الگویی موفق یاد کرد و گفت:این طرح با هدف حذف بروکراسی‌های زائد اداری و تعیین تکلیف مجوزها ظرف ۱۵ روز، موجب تسریع در فرآیندهای اجرایی شده و الگویی مؤثر در سطح کشور است.

ضرورت اصلاح الگوی کشت و بهره‌برداری پایدار از منابع آبی

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس نیز با اشاره به جایگاه ممتاز این استان در بخش کشاورزی کشور، بر ضرورت اصلاح الگوی کشت و بهره‌برداری پایدار از منابع آبی تأکید کرد.

محمدصادق حمیدیان گفت: فارس یکی از استان‌های پیشرو در عرصه کشاورزی کشور است و طی سالیان متمادی، طلایه‌دار تولید بسیاری از محصولات مهم و ارزشمند کشاورزی بوده است. با این حال، مشخص نیست سهم واقعی این استان از اقتصاد ملی و عایدی ناشی از از دست دادن منابع مادری آن چیست.

وی با اشاره به بحران منابع آب در دشت‌های استان افزود: با توجه به شرایط موجود، تدوین الگوی کشت بهینه در راستای کشاورزی پایدار، متناسب با وضعیت منابع پایه، معیشت بهره‌برداران و امنیت غذایی کشور، یک ضرورت انکارناپذیر است.

حمیدیان بیان کرد: از این منظر، الگوی کشت به معنای تعیین یک نظام کشاورزی با مزیت اقتصادی پایدار مبتنی بر سیاست‌های کلان کشور، دانش بومی کشاورزان و بهره‌گیری بهینه از ظرفیت‌های منطقه‌ای است که باید با رعایت اصول اکوفیزیولوژیک در راستای حفظ محیط‌زیست اجرا شود.

رئیس اتاق بازرگانی فارس با اشاره به هدف‌گذاری‌های صورت‌گرفته در این زمینه گفت: در بررسی و تدوین سند بهره‌وری آب، هدف ما افزایش بهره‌وری از طریق اصلاح الگوی کشت و صرفه‌جویی در مصرف آب بود؛ در این مسیر سه اولویت مهم شامل امنیت غذایی، حفظ منابع پایه آب و خاک، و بهبود معیشت بهره‌برداران مدنظر قرار گرفت.

وی ادامه داد: برای اجرای الگوی کشت در استان، سه دشت در مناطق سردسیر، معتدل و گرمسیر شامل دشت قادرآباد، مادر سلیمان، دشت داراب و نمدان انتخاب و بررسی‌های کارشناسی در آنها انجام شد. نقطه قوت این اقدام، پرداختن به پارامترهای اقلیمی و ویژگی‌های خاک در قالب تناسب اراضی و همچنین ایجاد هماهنگی بین وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی در زمینه مبنا قرار دادن آب قابل برنامه‌ریزی برای تدوین الگوی کشت است.

حمیدیان از جمله پیشنهادهای مهم در این زمینه را چنین برشمرد:تعیین تکلیف چاه‌های غیرمجاز و نصب کنتور بر چاه‌های مجاز، توسعه کشاورزی قراردادی با هدف ساماندهی بازار محصولات کشاورزی، حمایت از ایجاد و توسعه صنایع تبدیلی، تأمین به‌موقع نهاده‌های تولید شامل کود، سم و بذر، فراهم کردن ماشین‌آلات کشاورزی موردنیاز، اعطای یارانه سبز از محل صرفه‌جویی در مصرف آب، توسعه بیمه محصولات کشاورزی، حمایت از کشاورزان از طریق تسهیلات کم‌بهره و نیز یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی.

وی در ادامه درباره دستور جلسه مرتبط با آزادسازی محدوده‌های معدنی بلوکه‌شده در استان نیز گفت: با توجه به اینکه تصمیم‌گیری درباره آزادسازی این محدوده‌ها در سامانه کاداستر در صلاحیت شورای عالی معادن است، پیشنهاد می‌شود با تصویب این درخواست، موضوع برای بررسی و تصمیم نهایی به آن شورا ارجاع شود.

در این جلسه، سید شمس‌الدین حسینی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، جعفر قادری نماینده شیراز و زرقان و رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید، عبدالرضا مصری نایب‌رئیس مجلس، هادی قوامی نماینده مردم اسفراین و نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، روح‌الله نجابت نماینده شیراز و زرقان، زینب قیصری عضو کمیسیون صنایع و معادن، مرتضی محمودی عضو اتاق بازرگانی و فعال اقتصادی، محمد نصیری مشاور اقتصادی، مریم عبداللهی عضو کمیسیون حمایت از تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و حجت‌الاسلام رجایی‌نسب رئیس کل دادگستری استان حضور داشتند.

نود و هفتمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس با محوریت ارائه گزارش از طرح‌های انرژی خورشیدی، بررسی وضعیت اقاله واحدهای تولیدی تملک‌شده در شهرک‌های صنعتی و موضوعات مرتبط با صندوق بیمه کشاورزی، اصلاح الگوی کشت و آزادسازی محدوده‌های معدنی بلوکه‌شده در استان، برگزار شد.

