به گزارش ایلنا از رشت،سومین جلسه ستاد هماهنگی برگزاری اجلاس استانداران استان‌های ساحلی دریای خزر به ریاست هادی حق‌شناس، استاندار گیلان و با حضور معاونان استاندار، مدیران‌کل دستگاه‌های اجرایی و اعضای ستاد در سالن شهید انصاری استانداری برگزار شد.

در این نشست، آخرین اقدامات انجام‌شده برای برگزاری هرچه شایسته‌تر اجلاس مورد بررسی قرار گرفت و بر هماهنگی و انسجام دستگاه‌ها در راستای میزبانی مطلوب گیلان تأکید شد.

هادی حق‌شناس، استاندار گیلان با اشاره به جایگاه ویژه گیلان در محور توسعه ملی و همکاری‌های منطقه‌ای اظهار کرد: برگزاری اجلاس استانداران استان‌های ساحلی دریای خزر می‌تواند زمینه‌ساز تعامل بیشتر، هم‌افزایی ظرفیت‌ها و ارتقای همکاری‌های اجرایی میان استان‌های ساحلی کشور باشد.

وی افزود: نظم، هماهنگی و برنامه‌ریزی دقیق از شاخصه‌های اصلی موفقیت در برگزاری چنین رویدادهای ملی است و تمامی دستگاه‌های اجرایی موظفند با آمادگی کامل، میزبانی شایسته‌ای را در شأن مردم گیلان و جمهوری اسلامی ایران رقم بزنند.

حق‌شناس با تأکید بر اینکه این اجلاس باید به نماد اقتدار، نظم و مهمان‌نوازی گیلانی‌ها تبدیل شود، تصریح کرد: تشکیل کمیته‌های تخصصی در حوزه‌های امنیتی، فرهنگی، اطلاع‌رسانی، تشریفات، پشتیبانی و فوریت‌های پزشکی از جمله اقدامات مهم برای پیشبرد برنامه‌ها تا زمان برگزاری اجلاس است.

در پایان جلسه، مدیران و اعضای ستاد گزارشی از روند آماده‌سازی محل برگزاری اجلاس، هتل‌ها، برنامه‌های فرهنگی و اطلاع‌رسانی ارائه کردند و مقرر شد کارگروه‌های اجرایی تا زمان برگزاری نهایی، به‌صورت منظم پیگیر اجرای مصوبات باشند.

