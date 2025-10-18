استاندار گیلان تاکید کرد:
اجلاس بین المللی خزر؛ فرصتی برای همافزایی و تعامل میان استانهای ساحلی
استاندار گیلان در سومین جلسه ستاد هماهنگی برگزاری اجلاس استانداران استانهای ساحلی دریای خزر گفت: این اجلاس فرصتی ارزشمند برای تبادل تجربیات، همافزایی ظرفیتها و تقویت تعاملات اجرایی میان استانهای ساحلی کشورهای حاشیه این دریا است.
به گزارش ایلنا از رشت،سومین جلسه ستاد هماهنگی برگزاری اجلاس استانداران استانهای ساحلی دریای خزر به ریاست هادی حقشناس، استاندار گیلان و با حضور معاونان استاندار، مدیرانکل دستگاههای اجرایی و اعضای ستاد در سالن شهید انصاری استانداری برگزار شد.
در این نشست، آخرین اقدامات انجامشده برای برگزاری هرچه شایستهتر اجلاس مورد بررسی قرار گرفت و بر هماهنگی و انسجام دستگاهها در راستای میزبانی مطلوب گیلان تأکید شد.
هادی حقشناس، استاندار گیلان با اشاره به جایگاه ویژه گیلان در محور توسعه ملی و همکاریهای منطقهای اظهار کرد: برگزاری اجلاس استانداران استانهای ساحلی دریای خزر میتواند زمینهساز تعامل بیشتر، همافزایی ظرفیتها و ارتقای همکاریهای اجرایی میان استانهای ساحلی کشور باشد.
وی افزود: نظم، هماهنگی و برنامهریزی دقیق از شاخصههای اصلی موفقیت در برگزاری چنین رویدادهای ملی است و تمامی دستگاههای اجرایی موظفند با آمادگی کامل، میزبانی شایستهای را در شأن مردم گیلان و جمهوری اسلامی ایران رقم بزنند.
حقشناس با تأکید بر اینکه این اجلاس باید به نماد اقتدار، نظم و مهماننوازی گیلانیها تبدیل شود، تصریح کرد: تشکیل کمیتههای تخصصی در حوزههای امنیتی، فرهنگی، اطلاعرسانی، تشریفات، پشتیبانی و فوریتهای پزشکی از جمله اقدامات مهم برای پیشبرد برنامهها تا زمان برگزاری اجلاس است.
در پایان جلسه، مدیران و اعضای ستاد گزارشی از روند آمادهسازی محل برگزاری اجلاس، هتلها، برنامههای فرهنگی و اطلاعرسانی ارائه کردند و مقرر شد کارگروههای اجرایی تا زمان برگزاری نهایی، بهصورت منظم پیگیر اجرای مصوبات باشند.