قائم مقام مدیرعامل راه آهن خبر داد:
خرید بلیت بیش از یک کوپه قطار؛ ممنوع /سفر با قطار اولویت اول مردم شد
قائم مقام مدیرعامل راه آهن گفت: سیستم فروش بلیت قطار به گونهای طراحی شده که به صورت اینترنتی و حضوری هیچ شخصی اجازه خرید بلیت بیش از یک کوپه را ندارد.
به گزارش ایلنا از رشت، میر حسن موسوی با بیان اینکه در روز پیشفروش بلیت قطار حدود ۶۰۰ هزار بلیت توسط متقاضیان سفر با قطار خریداری میشود، اظهار کرد: در همین روز پیشفروش حدود ۱۰ میلیون نفر جستوجو گر وارد سیستم میشوند که اگر فرض بگیریم حدود ۵۰ درصد آنها دو یا سه بار جستوجو کنند برای حدود پنج میلیون تقاضای سفر حدود ۶۰۰ هزار بلیت عرضه میکنیم.
وی افزود: در روز حدود ۸۰ هزار نفر مسافر جابهجا میکنیم که از این میزان حدود ۵۶ هزار نفر مربوط به قطارهای بین شهری است. به عبارتی برای هر روز سفر در مسیر رفت و برگشت جمع صندلیهای پیشبینی شده ۵۶ هزار نفر سفر است.
قائم مقام مدیرعامل راه آهن تصریح کرد: تمام واگنهای شرکتهای حمل و نقلی ریلی مسافری اختصاص یافته در روز پیشفروش بلیت یعنی امروز عرضه میشود. از سوی دیگر به صورت اینترنتی و حضوری سیستم به گونهای طراحی شده که هیچ شخصی اجازه خرید بیش از یک کوپه بلیت را ندارد.
وی که در یک برنامه تلویزیونی صحبت می کرد، گفت: بنابراین هیچ کس نمیتواند تعداد زیادی بلیت خریداری کند و بعدا واگذار کند؛ ضمن اینکه امکان اصلاح نام و نام خانوادگی در زمان دیگر برای هیچکس وجود ندارد.
موسوی از مردم درخواست کرد که بلیت مورد نظر خود را از مراکز مجاز فروش تهیه کنند و گفت: سیستم یکپارچه است و امکان خرید بلیت بیش از قیمت مصوب وجود ندارد.
این مقام مسئول در راهآهن در پاسخ به اینکه چرا خرید بلیت قطار سخت است؟ گفت: در طول سالهای گذشته به دلیل اقتصاد ضعیف قطارهای مسافری بین شهری و حومهای، از طریق شرکتهای های حمل و نقل ریلی مسافری سرمایهگذاری در این بخش خیلی کم بوده و این در حالی است که تعداد زیادی از واگنهای قدیمی را به جهت افزایش کیفیت و ایمنی از مدار خارج کردیم. اخیرا تسهیلات حمایتی برای شرکتهای حمل و نقل ریلی مسافری جهت تامین ناوگان مسافری نو و بازسازی سطح یک و دو واگن های مسافری پیش بینی شده است که مورد استقبال شرکت های حمل و نقلی ریلی قرار گرفته است.
وی افزود: در چند رویداد گذشته خوشبختانه شرکتهای مسافری زیادی هم برای نوسازی واگنهای مسافری هم برای خرید و بازسازی سطح یک و دو واگنها اقدام کردند. اگر تعداد واگنها و لکوموتیوهای مسافری افزایش پیدا کند میتوانیم بخش عمدهای از تقاضای سفر با قطار را پاسخ دهیم. این موضوع به تدریج در حال رخ دادن است. تمام موافقتنامههای امضا شده به قرارداد تبدیل شده است.
موسوی در ادامه گفت: به دلیل قیمت پایین قطارهای مسافری بین شهری و حومهای، استقبال از راه آهن بیشتر است از طرفی به دلیل ایمنی و آسایش سفر با قطار اولویت اول مردم سفر با قطار است.
وی در بخش دیگری از صحبت هایش به تاخیر در قطارها نیز اشاره کرد و گفت: از اول سال تا کنون تاخیر حرکت قطارهای مسافری بین شهری از مبدا به مقاصد کمتر از نیم ساعت بوده و فاصله از مبدا تا مقصد نیز به طور متوسط ۷۵۰ کیلومتر است.
قائم مقام مدیرعامل راه آهن عنوان کرد: بعضا آنچه اتفاق میافتد خرابی و نقص فنی است که در قطار ایجاد میشود و مدتی در برخی ایستگاهها متوقف میشوند. برای آن هم تدابیری اتخاذ شده و لکوموتیوهای امداد قطارها در مسیرهای مختلف پیشبینی شده است.