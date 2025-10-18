قیمت طلا، سکه و ارز در بازار شنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۴
قیمت طلا، سکه و ارز در بازار امروز کاهش یافته است و هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۰ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان در بازار در حال معامله می باشد.
به گزارش ایلنا از رشت،قیمت طلا، سکه و ارز امروز شنبه ۲۶ مهر ماه ۱۴۰۴ در بازار با نرخهای زیر در حال داد و ستد است:
تمام سکه طرح جدید ۱۱۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان
تمام سکه طرح قدیم ۱۰۹ میلیون و ۲۰۰هزار تومان
نیم سکه ۵۹ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان
ربع سکه ۳۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۰ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان و هر دلار ۱۰۸ هزار و ۴۰۰ تومان و هر یورو ۱۲۶ هزار و ۴۰۰ تومان در بازار در حال معامله میباشد.