قیمت طلا، سکه و ارز در بازار شنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۴

به گزارش ایلنا از رشت،قیمت طلا، سکه و ارز امروز شنبه ۲۶ مهر ماه ۱۴۰۴ در بازار با نرخ‌های زیر در حال داد و ستد است:

تمام سکه طرح جدید ۱۱۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان

تمام سکه طرح قدیم ۱۰۹ میلیون و ۲۰۰هزار تومان

نیم سکه ۵۹ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان

ربع سکه ۳۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان

هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۰ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان و هر دلار ۱۰۸ هزار و ۴۰۰ تومان و هر یورو ۱۲۶ هزار و ۴۰۰ تومان در بازار در حال معامله می‌باشد.

انتهای پیام/