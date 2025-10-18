تشکیل شعب ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، امنیتی، سرقت و فرار مالیاتی در دادسرای اهواز

به گزارش ایلنا از خوزستان، امیر خلفیان امروز شنبه در نشستی پیرامون مقابله با جرایم سازمان‌یافته در محل دادسرای اهواز بیان کرد: هیچ‌گونه مماشاتی در مقابله با جرایم سازمان‌یافته نخواهد شد و برخورد قاطع با این مجرمان در دستور کار دادستانی قرار گرفته است.

وی با تاکید بر اینکه دشمن همواره در تلاش برای ایجاد ناامنی در کشور است اظهار کرد: شبکه‌های جرایم سازمان‌یافته باید شناسایی و با آن‌ها قاطعانه برخورد شود و رسیدگی به این جرایم از اولویت‌های اصلی دستگاه قضایی استان محسوب می‌شود.

خلفیان خواستار تعامل و هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های امنیتی، قضایی و انتظامی در مقابله و پیشگیری از وقوع این نوع جرایم شد و افزود: برای رسیدگی و شناسایی دقیق به این پرونده‌ها، ارتقای سطح علمی و آموزشی قضات و ضابطین اهمیت زیادی دارد چون سواد و آگاهی نسبت به سازوکارهای این جرایم، نقش مهمی در تشخیص دقیق فرآیندها و جزییات پرونده‌ها ایفا می‌کند.

دادستان مرکز خوزستان در ادامه بر کنترل و از بین بردن بنیان‌های مالی مجرمان تاکید کرد و گفت: شناسایی ساختارهای مالی شبکه‌های جرایم سازمان‌یافته و انهدام آن‌ها، گامی مهم در پیشگیری و مقابله با این نوع جرم است.

وی خاطر نشان کرد: مطالبه مردم همواره تحقق عدالت، امنیت و آرامش در جامعه بوده و این موضوع، مسئولیت دستگاه‌های قضایی، امنیتی و انتظامی را در مقابله با چنین جرایمی دو چندان می‌کند و باید دلایل و مشکلات مربوط به تشکیل پرونده‌های جرایم سازمان‌یافته شناسایی شوند تا امکان مقابله مؤثرتر با این تهدیدها فراهم باشد.

