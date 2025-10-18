به گزارش ایلنای گلستان، قاسم برزمینی گفت: با پیگیری‌ها مشخص شد صابر کاظمی بازیکن ارزنده والیبال کشورمان در استخر هتل محل اقامتش در قطر دچار برق گرفتگی شد و پزشکان در حال مداوای او هستند.

وی گفت: این بازیکن برای تیم الریان قطر بازی می‌کند و بعد از تمرین، به هتل مراجعه کرد و قصد شنا در استخر را داشت که این حادثه برای وی رخ داده است. صابر کاظمی یکبار به هوش آمده ولی پزشکان برای کنترل علایم حیاتی وی او را بی‌هوش کردند و اقدامات درمانی با جدیت ادامه دارد.

همچنین پدر صابر کاظمی نیز برای پیگیری وضعیت این بازیکن راهی قطر شده است.

