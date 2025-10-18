به گزارش ایلنای گلستان، مرتضی سلیمی از پایان موفقیت‌آمیز عملیات جست‌وجوی چهار مفقودی در جنگل‌های شصت‌کلا خبر داد وگفت: ساعت ۱۶ روز جمعه ۲۵ مهرماه ۱۴۰۴، گزارشی مردمی و از طریق پلیس مبنی‌بر مفقود شدن چهار مرد حدوداً ۴۰ساله در محدوده ارتفاعات جنگل شصت‌کلا، محدوده طرح جنگلداری و حوالی منطقه بنه‌گل‌محمد به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات (EOC) استان اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله یک تیم عملیاتی سه‌نفره از پایگاه امدادونجات زیارت گرگان با یک دستگاه خودروی کمک‌دار سبک به منطقه اعزام شد و عملیات جست‌وجو با همکاری نیروهای مردمی آغاز شد.

سرپرست جمعیت هلال‌احمر گلستان گفت: پس از ساعت‌ها جست‌وجوی مستمر در مناطق جنگلی، هر چهار نفر مفقودشده بامداد روز شنبه ۲۶ مهرماه پیدا و پس از انتقال به منطقه امن، تحویل عوامل انتظامی‌شدند.

وی خاطرنشان کرد: عملیات جست‌وجو در این حادثه ساعت ۰۳:۰۵ بامداد شنبه با موفقیت به پایان رسید.

سلیمی در پایان یادآور شد: عملیات جست‌وجوی دو مفقودی دیگر در علی‌آبادکتول (بین کردآباد و کبودوال) که شامگاه جمعه گزارش آن اعلام شده بود، همچنان با حضور تیم‌های امدادی هلال‌احمر در حال انجام است.

انتهای پیام/