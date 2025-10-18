سرپرست جمعیت هلالاحمر گلستان خبرداد:
پایان موفقیتآمیز عملیات جستوجوی چهار مفقودی در جنگل شصتکلا / ادامه تلاشها در علیآبادکتول
سرپرست جمعیت هلالاحمر گلستان، از پایان موفقیتآمیز عملیات جستوجوی چهار مرد مفقودشده در جنگلهای شصتکلا خبر داد و گفت: تلاش تیمهای امدادی برای یافتن دو مفقودی دیگر در علیآبادکتول همچنان ادامه دارد.
به گزارش ایلنای گلستان، مرتضی سلیمی از پایان موفقیتآمیز عملیات جستوجوی چهار مفقودی در جنگلهای شصتکلا خبر داد وگفت: ساعت ۱۶ روز جمعه ۲۵ مهرماه ۱۴۰۴، گزارشی مردمی و از طریق پلیس مبنیبر مفقود شدن چهار مرد حدوداً ۴۰ساله در محدوده ارتفاعات جنگل شصتکلا، محدوده طرح جنگلداری و حوالی منطقه بنهگلمحمد به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات (EOC) استان اعلام شد.
وی افزود: بلافاصله یک تیم عملیاتی سهنفره از پایگاه امدادونجات زیارت گرگان با یک دستگاه خودروی کمکدار سبک به منطقه اعزام شد و عملیات جستوجو با همکاری نیروهای مردمی آغاز شد.
سرپرست جمعیت هلالاحمر گلستان گفت: پس از ساعتها جستوجوی مستمر در مناطق جنگلی، هر چهار نفر مفقودشده بامداد روز شنبه ۲۶ مهرماه پیدا و پس از انتقال به منطقه امن، تحویل عوامل انتظامیشدند.
وی خاطرنشان کرد: عملیات جستوجو در این حادثه ساعت ۰۳:۰۵ بامداد شنبه با موفقیت به پایان رسید.
سلیمی در پایان یادآور شد: عملیات جستوجوی دو مفقودی دیگر در علیآبادکتول (بین کردآباد و کبودوال) که شامگاه جمعه گزارش آن اعلام شده بود، همچنان با حضور تیمهای امدادی هلالاحمر در حال انجام است.