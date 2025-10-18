فرمانده انتظامی رومشکان؛
هر ۶ عامل تعدی به کادر درمان چغابل در عملیاتی ضربتی بازداشت شدند
فرمانده انتظامی شهرستان رومشکان از دستگیری ۶ عامل درگیری و ضرب و شتم کادر درمان مرکز شبانهروزی چغابل خبر داد و تأکید کرد که پلیس قاطعانه با هرگونه بینظمی و تعدی به امنیت خدمتگزاران مردم برخورد خواهد کرد.
به گزارش ایلنا، سرهنگ «مصطفی تیموری»، روز شنبه بیست و ششم مهرماه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار داشت؛ برابر اعلام مرکز فوریتهای پلیس ۱۱۰ مبنی بر اینکه تعدادی جوان ناشناس که بعضاً حالت غیرعادی داشتند، به مرکز درمانی شبانهروزی چغابل مراجعه و اقدام به درگیری، ضرب و شتم و تخریب اموال بیت المال و موجبات اخلال در نظم با مجموعه پرتلاش کادر درمان کرده بودند، بلافاصله مأموران در محل حاضر شدند.
وی افزود: به محض حضور مقتدرانه مأموران، دو نفر از عاملان اصلی درگیری در صحنه دستگیر و ۴ عامل دیگر از محل متواری شدند.
فرمانده انتظامی رومشکان با تأکید بر اشراف اطلاعاتی بالای مأموران پلیس ادامه داد: پلیس با استفاده از توان اطلاعاتی خود موفق به شناسایی عاملان متواری درگیری شد. بر این اساس و با هماهنگی قضائی، طی یک عملیات منسجم و ضربتی در نقاط مختلف شهرستان، هر ۴ عامل متواری دیگر نیز دستگیر و به مقر انتظامی دلالت داده شدند.
سرهنگ تیموری با اشاره به اینکه هر ۶ عامل دستگیر شده پس از تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شدند خاطرنشان کرد: امنیت مردم خط قرمز پلیس است. به تمام اخلالگران نظم هشدار میدهیم که پلیس در برابر قانونشکنیها تسامح نخواهد کرد و با قاطعیت با آنان برخوردخواهد کرد.