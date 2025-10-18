معاون عمرانی استاندار مازندران:
تأکید بر توسعه پایدار روستاها و ثبت جهانی روستای کندلوس/ اجرای طرح تفکیک زباله از مبدا در بیش از ۱۰۰۰ روستای مازندران
معاون عمرانی استاندار مازندران، در پنجاهمین نشست سراسری مدیران کل دفاتر امور روستایی و شوراهای استانداریهای کشور بر اهمیت مدیریت روستاها، توسعه زیرساختها تاکید و از ثبت جهانی روستای کندولس خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، عبدالرضا دادبود صبح شنبه در پنجاهوچهارمین نشست سراسری مدیران کل دفاتر امور روستایی و شوراهای استانداریهای کشور در پلاژ بهزیستی استان مازندران به اهمیت مدیریت روستایی و توجه ویژه به توسعه زیرساختها در روستاهای کشور اشاره کرد و گفت: حوزه روستایی یکی از ارکان مهم در توسعه اقتصادی کشور به شمار میآید و در استان مازندران که اقتصاد آن عمدتاً مبتنی بر کشاورزی است، توجه به روستاها و ارتقای سطح خدمات به روستائیان امری ضروری است.
وی به یکی از دستاوردهای اخیر استان اشاره کرد و افزود: مازندران موفق به ثبت روستای کندلوس به عنوان یکی از روستاهای جهانی در زمینه گردشگری شد که این اقدام گام بزرگی در معرفی ظرفیتهای روستایی ایران در سطح بینالمللی است و میتواند به رونق گردشگری روستایی و معرفی بیشتر ظرفیتهای بومی استان مازندران کمک کند.
معاون عمرانی استاندار مازندران به موفقیت طرح تفکیک زباله از مبدا در بیش از ۱۰۰۰ روستای استان مازندران اشاره کرد و گفت: این طرح در مناطق روستایی به دلیل هماهنگی و فرهنگسازی بهتر، موفقتر از شهرها اجرا شده است.
وی به اهمیت توسعه خدمات زیربنایی مانند آب، برق و راه دسترسی در روستاها اشاره کرده و افزود: خوشبختانه در دولت چهاردهم توجه ویژهای به این مسائل صورت گرفته و در استان مازندران نیز اقدامات مؤثری در این زمینه در حال انجام است.
دادبود به لزوم ایجاد نرمافزار یکپارچه برای صدور پروانههای ساختمانی در روستاها اشاره کرد و گفت: این نرمافزار که در دستور کار قرار دارد، میتواند به تسهیل فرآیند صدور پروانههای ساختمانی و ساماندهی ساختوسازها در مناطق روستایی کمک کند.
معاون عمرانی استاندار مازندران در پایان به اهمیت توسعه روستایی، بهویژه در زمینههای اقتصادی، زیربنایی و محیط زیستی و همچنین ضرورت توجه ویژه به تجربهها و نیازهای روستائیان و دهیاران تأکید کرد.