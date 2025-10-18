به گزارش خبرنگار ایلنا از ایلام، روابط عمومی اداره آموزش وپرورش شهرستان مهران در اطلاعیه ای که ذیلا آورده شده است اعلام کرد: دو نفر از اولیای یک دانش‌آموز که برای طرح شکایت از معلم فرزند خود به اداره آموزش و پرورش مراجعه کرده بودند، پس از مشاجره لفظی با این معلم، اقدام به ضرب و شتم وی کردند.

بلافاصله پس از وقوع این حادثه، مسئولان حقوقی و بازرسی آموزش و پرورش مهران با حضور در محل، ضمن تشکیل پرونده قضایی برای خاطیان، پیگیری حقوقی و قضایی موضوع را آغاز کردند.

در این اطلاعیه تأکید شده است: با توجه به اهمیت تأمین امنیت شغلی و روانی فرهنگیان، موضوع حمایت قضایی از این معلم تا حصول نتیجه نهایی و مجازات عاملان حادثه، با جدیت دنبال خواهد شد.

