خبرگزاری کار ایران
ضرب و شتم یک معلم در مهران/ حمایت قضایی از فرهنگی آسیب‌دیده آغاز شد

ضرب و شتم یک معلم در مهران/ حمایت قضایی از فرهنگی آسیب‌دیده آغاز شد
در پی درگیری و ضرب و شتم یکی از معلمان شهرستان مهران توسط دو تن از اولیای یک دانش‌آموز در محل مدیریت آموزش و پرورش، تشکیل پرونده و حمایت قضایی از معلم در دستور کار قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار ایلنا از ایلام، روابط عمومی اداره آموزش وپرورش شهرستان مهران در اطلاعیه ای که ذیلا آورده شده است اعلام کرد:   دو نفر از اولیای یک دانش‌آموز که برای طرح شکایت از معلم فرزند خود به اداره آموزش و پرورش مراجعه کرده بودند، پس از مشاجره لفظی با این معلم، اقدام به ضرب و شتم وی کردند.

بلافاصله پس از وقوع این حادثه، مسئولان حقوقی و بازرسی آموزش و پرورش مهران با حضور در محل، ضمن تشکیل پرونده قضایی برای خاطیان، پیگیری حقوقی و قضایی موضوع را آغاز کردند.

در این اطلاعیه تأکید شده است: با توجه به اهمیت تأمین امنیت شغلی و روانی فرهنگیان، موضوع حمایت قضایی از این معلم تا حصول نتیجه نهایی و مجازات عاملان حادثه، با جدیت دنبال خواهد شد.

 

