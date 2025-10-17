آتشسوزی جنگلها و مراتع روستای مهرنجان ممسنی ادامه دارد
برای دومین روز متوالی، جنگلها و مراتع روستای «مهرنجان» در شهرستان ممسنی استان فارس در آتش میسوزد و تلاش نیروهای امدادی برای مهار کامل آن ادامه دارد.
وی افزود: آتش در مناطق بالادست حدود ۹۰ درصد مهار شده است، اما هنوز بهصورت نقطهای در لابهلای صخرهها شعلهور است.
موسوی با اشاره به دشواری مهار کامل آتش به دلیل توپوگرافی صخرهای، صعبالعبور بودن منطقه و وزش باد، تاکید کرد: هدف اصلی، مهار کامل کانونهای باقیمانده است تا مانع از شعلهور شدن دوباره و گسترش آتش شوند.