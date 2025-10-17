به گزارش ایلنا، سید کاظم موسوی، مدیر روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی فارس، گفت: این آتش‌سوزی از روز پنج‌شنبه آغاز شده و به محض دریافت گزارش، نیروهای این اداره و داوطلبان محلی به منطقه اعزام شدند.

وی افزود: آتش در مناطق بالادست حدود ۹۰ درصد مهار شده است، اما هنوز به‌صورت نقطه‌ای در لابه‌لای صخره‌ها شعله‌ور است.

موسوی با اشاره به دشواری مهار کامل آتش به دلیل توپوگرافی صخره‌ای، صعب‌العبور بودن منطقه و وزش باد، تاکید کرد: هدف اصلی، مهار کامل کانون‌های باقی‌مانده است تا مانع از شعله‌ور شدن دوباره و گسترش آتش شوند.

