خبرگزاری کار ایران
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سقوط مینی‌بوس به دره در خراسان رضوی یک فوتی و ۱۹ مصدوم برجای گذاشت

مدیر روابط‌عمومی مرکز حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: عصر جمعه سقوط یک دستگاه مینی بوس به دره‌ای در شهرستان گلبهار یک فوتی و ۱۹مصدوم برجا گذاشت.

به گزارش ایلنا، محمد علیشاهی روز جمعه  افزود: این حادثه سقوط و واژگونی حدود ساعت ۱۶ امروز در محدوده روستای فریزی گلبهار روی داد و پنج دستگاه آمبولانس و یک دستگاه اتوبوس آمبولانس به محل اعزام شدند.

وی گفت: در اثر این حادثه یک نفر فوت کرد و ۱۹ نفر مصدوم این حادثه نیز به مراکز درمانی در چناران و بیمارستان های طالقانی و ولایت اعزام شدند.

علیشاهی خاطرنشان کرد: امداد رسانی در این حادثه با کمک هلال احمر و نیروی انتظامی صورت گرفته است.

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
