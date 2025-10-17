خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اجرای پویش اهدای خون ورزشکاران در استان اصفهان

اجرای پویش اهدای خون ورزشکاران در استان اصفهان
کد خبر : 1701209
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل انتقال خون استان اصفهان گفت: پویش اهدای خون ورزشکاران در استان اصفهان اجرا می‌شود.

به گزارش ایلنا از اصفهان، کیان دهراب پور، مدیرکل انتقال خون استان اصفهان اظهار داشت: پویش اهدای خون ورزشکاران در روز شنبه ۲۶ مهرماه به مناسبت روز تربیت بدنی و ورزش در همه مراکز اهدای خون استان صورت خواهد گرفت.

وی اذعان کرد: این پویش همزمان با سراسر کشور برگزار خواهد شد و فرصت مناسب و ارزشمندی برای ترویج و توسعه اهدای خون در جامعه توسط جوانان و ورزشکاران است.

دهراب پور به آخرین ذخیره خون در استان اصفهان اشاره کرد و گفت: ذخیره استان  ۲۰۹۰ واحد معادل پنج و ۲ دهم (۵/۲) روز است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ