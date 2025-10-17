اجرای پویش اهدای خون ورزشکاران در استان اصفهان

به گزارش ایلنا از اصفهان، کیان دهراب پور، مدیرکل انتقال خون استان اصفهان اظهار داشت: پویش اهدای خون ورزشکاران در روز شنبه ۲۶ مهرماه به مناسبت روز تربیت بدنی و ورزش در همه مراکز اهدای خون استان صورت خواهد گرفت.

وی اذعان کرد: این پویش همزمان با سراسر کشور برگزار خواهد شد و فرصت مناسب و ارزشمندی برای ترویج و توسعه اهدای خون در جامعه توسط جوانان و ورزشکاران است.

دهراب پور به آخرین ذخیره خون در استان اصفهان اشاره کرد و گفت: ذخیره استان ۲۰۹۰ واحد معادل پنج و ۲ دهم (۵/۲) روز است.

