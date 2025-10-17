به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، حجت‌الاسلام سیدمهدی خضری عصر امروز در خطبه‌های نماز جمعه این شهر با استناد به کلام امیرالمؤمنین (ع) خطاب به ابوذر اظهار کرد: اگر راه آسمان‌ها و زمین بر تو بسته شد و تو تقوا پیشه کردی، خداوند راه گشایشی برائت می‌گشاید.

وی اضافه کرد: ترک هر گناه و عادت غلط، راه عافیت و نجات را در زندگی فردی و جامعه می‌گشاید و حتی بر جبهه مقاومت جهانی تأثیر می‌گذارد، زیرا این سرزمین، اردوگاه امام زمان (عج) و قلب عالم است.

خطیب نماز جمعه شهر قزوین اخلاص را «بتون استحکام‌بخش انقلاب اسلامی» توصیف کرد و گفت: هر یک از ما که کاری را برای خدا انجام می‌دهیم، مانند میلگردی است که این بتون را مستحکم‌تر کرده و اثر ضربات دشمن را خنثی می‌کند.

حجت‌الاسلام خضری یکی از ویژگی‌های برجسته رهبران الهی را «شناسایی فرصت‌ها و تهدیدهای آینده و برنامه‌ریزی برای آنها» عنوان کرد و افزود: فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی نمونه‌ای از این بینش است.

وی با اشاره به سه مؤلفه مهم «تغییر نظم دنیا» از دیدگاه مقام معظم رهبری ادامه داد: یکی از مؤلفه‌ها ردش علم از غرب به شرق است و این یک فرصت طلایی برای جمهوری اسلامی است که در شرق عالم قرار دارد.

امام جمعه موقت قزوین با بیان اینکه گسترش اندیشه مقاومت در دنیا مؤلفه دوم تغییر نظم دنیا محسوب می‌شود، گفت: امروز شاهد نمایش پرچم فلسطین در ورزشگاه‌های بین‌المللی هستیم که نشان از شبکه‌ای گسترده از هسته‌های مردمی دارد.

حجت‌الاسلام خضری تصریح کرد: انزوا و اضمحلال نظام سلطه مؤلفه سوم تغییر نظم دنیا به شمار می‌آید که حتی رهبران غرب نیز به آن اعتراف کرده‌اند و این یک فرصت بزرگ برای ما محسوب می‌شود.

وی با اشاره به هشدارهای دیرینه رهبری درباره «جنگ اقتصادی» دشمن گفت: ایشان از سال 1386 یعنی در اوج درآمدهای نفتی نسبت به این تهدید هشدار دادند و در سال 1392 نیز اقتصاد مقاومتی را به عنوان راه حل خنثی‌سازی تحریم‌ها ارائه کردند. متأسفانه غفلت از این تذکرات امروز مشکلاتی را برای اقتصاد کشور ایجاد کرده است.

خطیب جمعه قزوین «جنگ روانی» را یکی از مهم‌ترین راهبردهای امروز دشمن برای منحرف کردن دولت و مدیران از مسیر خدمت‌رسانی دانست و اضافه کرد: هدف دشمن، ایجاد یأس و تخریب مدیران خدوم است. ما باید با هوشیاری در برابر این جنگ روانی بایستیم و از دولت که در خط مقدم این میدان است، حمایت کنیم.

حجت‌الاسلام خضری در پایان سخنانش با استناد به نهج‌البلاغه «صلاح و فساد جامعه» را در گرو «صلاح و فساد مدیران» دانست و تأکید کرد: بر مبنای حدیث نبوی الناس علی دین ملوکهم مردم از مدیران خود الگو می‌گیرند.

وی ادامه داد: از دستگاه‌های نظارتی می‌خواهیم تا با دقت و قاطعانه از «نفوذ مدیران نالایق» در بدنه دولت و حاکمیت جلوگیری کنند، چرا که خطای یک مدیر اثراتی به مراتب گسترده‌تر از یک فرد عادی دارد.

امام جمعه موقت قزوین همچنین وجود «مدیران پاکدست، متقی و خدوم» در بدنه حکومت را یادآور شد و بر لزوم پاسداشت این سرمایه‌های ارزشمند تأکید کرد.

