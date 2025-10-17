خبرگزاری کار ایران
باند سارقان موتورسیکلت در گرگان شناسایی و دستگیر شدند

باند سارقان موتورسیکلت در گرگان شناسایی و دستگیر شدند
فرمانده انتظامی گرگان گفت: باند سارقان موتورسیکلت در گرگان شناسایی و دستگیر شدند و پلیس با جدیت با سارقان و عوامل مرتبط با سرقت برخورد خواهد کرد.

به گزارش ایلنای گلستان، سرهنگ عباسعلی پهلوانی‌نسب با اعلام خبر انهدام باند سارقان موتورسیکلت گفت: در پی وقوع چندین فقره سرقت موتورسیکلت در سطح شهرستان، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران بخش بهاران قرار گرفت. 

وی افزود: با انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات میدانی، مأموران موفق به شناسایی مخفیگاه سارقان شدند و پس از هماهنگی قضائی، در عملیاتی غافلگیرانه، ۳ سارق حرفه‌ای را دستگیر کردند. 

فرمانده انتظامی گرگان با اشاره به اعتراف متهمان در بازجویی‌های فنی اظهار داشت: اعضای این باند به ۱۵ فقره سرقت موتورسیکلت اعتراف کردند. 

سرهنگ پهلوانی نسب همچنین از کشف ۱۵ دستگاه موتورسیکلت‌های مسروقه و تحویل آن‌ها به مال‌باختگان خبر داد و گفت: پلیس با جدیت با سارقان و عوامل مرتبط با سرقت برخورد خواهد کرد. 

وی در پایان با هشدار به شهروندان تأکید کرد: هنگام پارک موتورسیکلت، ضمن خاموش کردن آن، از قفل چرخ، قفل فرمان، سوئیچ مخفی و سایر تجهیزات بازدارنده استفاده کنید تا از وقوع سرقت پیشگیری شود.

