خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرکل بنیاد مسکن استان:

۲۱۵۷ واحد نهضت ملی مسکن در قزوین آماده تحویل قرار گرفت

۲۱۵۷ واحد نهضت ملی مسکن در قزوین آماده تحویل قرار گرفت
کد خبر : 1701201
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قزوین از آمادگی تحویل ۲ هزار و ۱۵۷ واحد مسکونی در قالب نهضت ملی مسکن خبر داد و گفت: واحدهای یاد شده در مراحل نهایی تحویل به متقاضیان قرار دارند.

به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، اصغر گونجی با اعلام این خبر گفت: بنیاد مسکن متولی ساخت چهار هزار و ۸۹ واحد مسکونی در این حوزه بوده که از این تعداد، یک هزار و ۵۵۵ واحد تاکنون تحویل متقاضیان شده است.

وی افزود: همچنین مراحل تحویل ۲ هزار و ۱۵۷ واحد مسکن نیز به متقاضیان در حال انجام می‌باشد.

این مسئول با اشاره به واحدهای دیگر در دست احداث، ادامه داد: ۳۸۸ واحد مسکن با پیشرفت فیزیکی ۷۰ درصد در دست اقدام قرار دارد که براساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، این واحدها نیز تا پایان سال جاری تکمیل و به متقاضیان تحویل داده می‌شود.

وی افزود: پروژه‌های مسکونی یاد شده در شهرستان‌های آوج، تاکستان، آبیک، قزوین، بویین زهرا و مهرگان در حال اجرا است.

گونجی در ادامه به اقدامات انجام شده از سوی این نهاد در حوزه مسکن حمایتی و محرومین پرداخت و تصریح کرد: سهم استان قزوین در بخش مسکن محرومین، یک هزار و ۴۰۰ واحد تخصیص داده شده بود.

به گفته این مسئول، برای ۵۵۱ واحد از این مسکن‌ها، زمین مورد نیاز تامین شده و عملیات اجرایی برای اقشار کم درآمد آغاز شده است.

گونجی با بیان نحوه اجرای این پروژه‌ها، توضیح داد: احداث این واحدها با همکاری و مساعدت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی انجام می‌شود که مصالح ساختمانی به صورت بلاعوض در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد و زمین مورد نیاز نیز از طریق اداره کل راه و شهرسازی استان تامین شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن قزوین با اشاره به مراحل اولیه اجرای این طرح، خاطرنشان کرد: فاز نخست پروژه‌ مسکن حمایتی به تازگی کلید خورده و هم اکنون در مراحل اخذ پروانه ساختمانی و تهیه نقشه قرار دارد تا هرچه سریع‌تر شاهد آغاز عملیات اجرایی و بهره‌برداری از این واحدها باشیم.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ