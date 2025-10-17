خبرگزاری کار ایران
امام جمعه موقت قزوین:

امروز ایران با رتبه ۱۷ علمی در جهان، سرعت و پیشرفت قابل توجهی دارد

امام جمعه موقت قزوین گفت: امروز ایران با رتبه ۱۷ علمی در جهان، سرعت و پیشرفت قابل توجهی داشته و دشمن تلاش می‌کند با تغییر محیط دانشگاهی، این روند را کند نماید.

به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، حجت‌الاسلام سیدمهدی خضری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته قزوین، با بیان اینکه توکل به خدا و ترویج معنویت در جامعه از سوی روحانیت اهداف دشمن را ناکام می‌گذارد، اظهار کرد: در دوران دفاع مقدس، امام راحل فرمودند "دشمن همه چیز را محاسبه کرده بود جز معنویت مردم را" و امروز نیز بدون شک با حرکت به سمت معنویت، توطئه‌های دشمن کاهش خواهد یافت.

  وی، به ویژگی رهبران الهی در شناسایی فرصت‌ و تهدیدهای آینده و برنامه‌ریزی برای آن، بخشی از بیانات مقام معظم رهبری را مختص به این حوزه خواند و به سه مولفه کلیدی اشاره کرد و افزود: گردش علم از غرب به شرق و جذب نخبگان علمی به شرق جهان، گسترش اندیشه و نرم‌افزار مقاومت در دنیا که حضور پرچم فلسطین در ورزشگاه‌های جهان نماد آن است و همچنین انزوا و اضمحلال نظام سلطه که نمونه آن انزوای رژیم صهیونیستی و تغییر مسیر جهانی به نفع ایران را می‌توان نام برد.

حجت‌الاسلام خضری با اشاره به هشدار مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد و تحریم طی سال‌های گذشته، اظهار کرد: گفت: متاسفانه به تذکرات ایشان توجه لازم صورت نگرفت، در زمینه موشکی، با وجود پیشنهادهای خارجی، ایشان بر ساخت داخلی تاکید کردند و امروز مشاهده می‌کنیم که کشورمان در زمره کشورهای برتر در این حوزه به شمار می‌رود.

وی، جنگ روانی دشمن از داخل و خارج برای منحرف کردن دولت از مسیر پیشرفت را یکی از راهبردهای اصلی دشمن خواند و بر لزوم کمک به دولت در مقابله با این جنگ تاکید کرد.

امام جمعه موقت قزوین، نشست شرم‌الشیخ را نماد «سقوط کرامت و عقلانیت» دانست و هشدار داد: در دوره‌ فساد، افراد وابسته به غرب قدرت می‌گیرند.

حجت‌الاسلام خضری، اظهار عجز را یک اشتباه راهبردی دانست و با تاکید بر مراقبت از نفوذ مدیران نالایق و حفظ اعتماد مردم، اضافه کرد: امروز ایران با رتبه ۱۷ علمی در جهان، سرعت و پیشرفت قابل توجهی داشته و دشمن تلاش می‌کند با تغییر محیط دانشگاهی، این روند را کند نماید.

