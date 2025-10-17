به گزارش خبرنگار ایلنا در بروجرد، امید امیدی امروز جمعه در آیین جشن آغاز سال زراعی جدید که در مزرعه نوآوری هوشمند بروجرد برگزار شد اظهار کرد: کشاورزی لرستان باید به سمت کشاورزی پایدار پیش برود، خردشدن اراضی کشاورزی در لرستان تأثیر خود را بر محصولات کشاورزی گذاشته است، محصولات نیز به لحاظ کمی و کیفی کاهش می‌یابد.

وی افزود: کشاورزی اساسی‌ترین بخش اقتصادی بوده و معیشت مردم وابسته به بخش کشاورزی است، لرستان ظرفیت‌های بالایی در بخش کشاورزی دارد ولی متأسفانه استفاده خوبی از ظرفیت‌های کشاورزی لرستان نشده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری لرستان گفت: امروزه کشاورزی سنتی بیشترین آسیب را به خاک می‌زند، تدوین برنامه جامع توسعه لرستان توجه به بخش کشاورزی دارد.

امیدی افزود: ۴۱ شاخص در حوزه کشاورزی لرستان وجود دارد که در نهایت باعث پیشرفت و توسعه کشاورزی خواهد شد، در حوزه گلخانه‌ها و گیاهان دارویی و تولید زعفران و تولیدات باغی و محصولات پروتئینی افزایش تولید خواهیم داشت.

وی اظهار کرد: دولت سالانه در لرستان حدود ۷۰۰ میلیارد تومان برای بخش کشاورزی هزینه می‌کند، کمک به کشاورزان مخصوصاً در حوزه سوخت گازوئیل انجام خواهد شد و بررسی‌های کمبود سوخت توسط جهاد کشاورزی انجام و مشکل رفع خواهد شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری لرستان بیان کرد: در لرستان تعاونی‌های تخصصی در حوزه صادرات محصولات کشاورزی تشکیل تا صادرات به‌آسانی انجام شود.

رعایت الگوی کشت نیاز به وفاق همگانی دارد

رئیس جهاد کشاورزی لرستان گفت: رعایت الگوی کشت نیاز به وفاق همگانی دارد، کاشت برنج با آب چاه ممنوع است، چندین دستگاه باید همکاری کنند تا الگوی کشت رعایت شود.

نامدار صیادی افزود: برای سال زراعی جدید ۲۴ هزار تن بذر برای کشاورزان در لرستان تأمین شده است.

وی اظهار کرد: ۴۳ هزار تن انواع کود شیمیایی در اختیار کشاورزان قرار گرفته است هیچ بذری بدون کود پتاس و اوره کاشته نخواهد شد.

رئیس جهاد کشاورزی لرستان گفت: سایت‌های نوآور کشاورزی لرستان در بروجرد است، در بخش کشاورزی تأمین زیر ساخت‌هاو تأمین نهادهای کشاورزی از کمک‌های حمایتی است که توسط جهاد کشاورزی انجام می‌شود.

وی گفت: تاکنون ۱۷ میلیون لیتر سوخت در اختیار کشاورزان قرار گرفته اولویت با مناطق سردسیر است.

صیادی افزود: اصلاح الگوی کشت تولیدات کشاورزی را افزایش خواهد داشت، از کشاورزان تقاضا داریم به کارشناسان کشاورزی اعتماد کنند و مطمئن باشند عملکرد و تولیدات آنان افزایش خواهد داشت.

