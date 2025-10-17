رئیس اتاق اصناف ایران تاکید کرد:
جلوگیری خروج ارز از کشور با تامین مصرف بازار داخلی
رئیس اتاق اصناف ایران تاکید کرد: تامین مصرف بازار داخلی، منافعی چون جلوگیری از خروج ارز از کشور و صادرات محور شدن کالاها به دنبال خواهد داشت.
وی خاطرنشان کرد: فارس، استانی پهناور و دارای ظرفیتهای متنوع به ویژه در حوزه گردشگری است و همین موضوع وجه تمایز فارس نسبت به سایر استانها را رقم زده است.
به گفته رئیس اتاق اصناف ایران، حضور بازدید کنندگان از نمایشگاه ها در شیراز تنها به یک نمایشگاه خاص خلاصه نمیشود، چرا که شیراز سرشار از پتانسیلهای فراوانی است که بازدید کننده و شرکت کننده وقت کم میآورد.
فراهانی با تاکید بر لزوم بررسی جامع نقاط قوت و ضعف پس از برگزاری هر نمایشگاه، عنوان کرد: متخصصان امر باید به کارشناسی جوانب مختلف و ارائه راهکار بپردازند و البته مطالبات خود را به مسئولان ذیربط منعکس کنند تا در صورت تداوم نمایشگاههای موضوعی، شاهد رونق آن نمایشگاه در سالهای آتی باشیم.
وی با اشاره به طراحی و ارائه کالاهای تولید بومی توسط جوانان با انگیزه با الگوگیری از نمونههای خارجی در این نمایشگاه، تاکید کرد: ارتقای کیفی محصولات منجر به سودآوری بالا خواهد شد.
فراهانی از انعقاد قرارداد اتاق اصناف ایران با سازمان توسعه تجارت خبر داد و گفت: براساس این تفاهمنامه، امکاناتی برای فروش کالای تولید کنندگانی که توان صادرات ندارند در قالب شعب فروش در کشورهای همسایه و آفریقایی فراهم شده است.
اکسپو شیراز؛ آغاز مسیری روشن و مطلوب برای رشد اقتصادی
حجت جوانمردی رئیس اتاق اصناف مرکز استان فارس نیز به حضور تلاش شبانهروزی اتحادیههای صنفی در برگزاری نمایشگاه «اکسپو شیراز ۲۰۲۵» اشاره کرد و گفت: این رویداد، نقطه عطفی برای اصناف تولیدکننده استان بود؛ چراکه نمایشگاه اکسپو، بستر مناسبی برای معرفی و ارائه فرصتهای تولیدی، صادراتی و سرمایهگذاری است.
وی خاطرنشان کرد: حضور هیاتهای خارجی در این نمایشگاه نیز به سهم خود فرصت مطلوبی برای معرفی توانمندیهای صنفی ایجاد کرد و امید است رایزنیهای انجام شده منجر به ارتباط مستقیم اصناف مرتبط و اتحادیههای صنفی با کشورهای همسایه و حاشیه خلیج فارس شود.
رئیس اتاق اصناف مرکز فارس همچنین ابراز امیدواری کرد که برگزاری نمایشگاه اکسپو شیراز، آغاز مسیری روشن و مطلوب برای رشد اقتصادی استان و کشور باشد.
گفتنی است، اتاق اصناف مرکز فارس در رویداد «اکسپوی شیراز ۲۰۲۵»، به ارائه مشاوره رایگان به بازدید کنندگان از سوی کارشناسان و مشاوران پرداخت.