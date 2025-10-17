فوت یک کارگر پیمانکاری در ریزش معدن زغال سنگ پرورده طبس/ شش ماه به بازنشستگی کارگر مانده بود

به گزارش خبرنگار ایلنا، منابع خبری «ایلنا» از فوت یک کارگر معدن زغال سنگ پروده حین انجام کار خبر دادند.

به گفته این منابع خبری، ریزش سقف کارگاه استخراج سنتی زغال‌سنگ در کارگاه شرکت معدنی گلشن صنعت فلات در منطقه زغالی پروده طبس، موجب فوت یک معدنچی شده است.

در این حادثه که حدود ساعت ۶:۱۰ صبح روز جمعه تاریخ ۲۵ مهر ماه ۱۴۰۴ در محل کارگاه زون هشت فاز سه پروده یک رخ داد، ریزش سقف کارگاه زغالی که به روش سنتی یا نیمه مکانیزه در دست استخراج بود، موجب گرفتار شدن کارگری به نام علی حسین زاده، معدنکار شرکت گلشن صنعت فلات از شرکت‌های پیمانکاری تابعه شرکت زغال سنگ‌پروده شد.

بنا بر گفته کارگران، کمتر از شش ماه تا زمان بازنشستگی مرحوم حسین زاده باقی مانده بود.

آنطور که گفته شده، تیم امداد و نجات شرکت زغال سنگ بلافاصله برای کمک به محل حادثه اعزام شد و مراحل ایمن‌سازی منطقه و ایجاد مسیر دسترسی را اجرا و معدنچی گرفتار را از زیر آوار خارج کردند، اما متأسفانه مرحوم علی حسین زاده از اهالی شهر انابد استان خراسان رضوی، جان خود را در این حادثه تأسف بار از دست داد.

گفته شده که سایر نیروهای حاضر در محل حادثه در سلامت کامل به سر می‌برند و علل این اتفاق با حضور بازرسین ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت شهرستان طبس و با همراهی کارشناسان فنی شرکت کارفرما، در دست بررسی است.

به گفته‌ی منابع خبری، عدم حضور ناظر و نظارت در بخش اجرا، نادیده گرفتن دستورالعمل‌های ایمنی و بی‌توجهی به گزارشات واحد ایمنی، عدم اجرای مفاد ساپورت پلن (نگهدارنده‌های سقف) وعدم توجه به نقشه ها، عدم آموزش نیروهای بخش پیمانکاری، عدم استفاده از جرز استاندارد و رعایت نشدن اصول جرزبندی از مهم‌ترین دلایل وقوع این حوادث است.

