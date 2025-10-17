به گزارش ایلنا، حسینعلی امیری در نشست شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی استان که با حضور اعضای کمیسیون حمایت تولید مجلس برگزار شد، افزود: موضوعات مربوط به ۳۲۳ بنگاه اقتصادی در جلسات تخصصی شورا بررسی شده که منجر به تصویب ۳۶۶ مصوبه و به نتیجه رسیدن ۱۰۱ طرح سرمایه‌گذاری نیمه‌تمام شده است.

وی بر نقش جلسات کارشناسی در ارتقای کیفیت قانون‌گذاری، ضرورت تحول در نگرش حاکم بر تعامل با فعالان اقتصادی و اهمیت حمایت از تولید به‌عنوان راهبردی ملی برای تحقق استقلال اقتصادی تأکید شد.

استاندار فارس در این جلسه مهم از احیاء ۳۶ واحد صنعتی راکد، افزایش ظرفیت تولید در ۱۳۴ واحد و به نتیجه رسیدنِ ۱۰۱ طرح سرمایه‌گذاری نیمه‌تمام خبر داد.

امیری با اشاره به اهمیت جلسات کارشناسی در فرآیند قانون‌گذاری، گفت: تجربه حضور در شورای نگهبان و مطالعات تطبیقی نظام‌های تقنینی نشان می‌دهد که حضور ذی‌نفعان در فرآیند تصویب قوانین، موجب انطباق بیشتر قانون با واقعیت‌های جامعه می‌شود.

وی افزود: جلسات شورای گفت‌و‌گو می‌تواند خلأهای کارشناسی را پر کرده و در مسیر اصلاح ساختارهای اجرایی نقش مؤثری داشته باشد.

امیری با اشاره به سوابق عضویت در کمیته اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، بر ضرورت تحول در نگرش حاکم بر تعامل با فعالان اقتصادی تأکید و تصریح کرد: طی سال‌های گذشته، فضای عمومی کشور با تولیدکنندگان، سرمایه‌گذاران و کارآفرینان همراه نبوده و این موضوع، مانعی جدی در مسیر توسعه اقتصادی محسوب می‌شود.

استاندار فارس با بیان این‌که کارآفرینان باید به‌عنوان مجاهدان عرصه اقتصاد شناخته شوند، خاطرنشان کرد: همان‌گونه که در دوران دفاع مقدس، رزمندگان از جایگاه والایی برخوردار بودند و جامعه برای آنان حرمت قائل بود، امروز نیز باید با همان عزت و احترام، کارآفرینان را تکریم کنیم تا مسیر پیشرفت و استقلال اقتصادی کشور هموار شود.

امیری سه عامل توحید، علم و ثروت مشروع را از عناصر قدرت‌آفرین در جامعه اسلامی دانست و با اشاره به مسیر پر فراز و نشیبی که ملت ایران برای دستیابی به استقلال سیاسی طی کرده‌اند، تأکید کرد: امروز که استقلال سیاسی در نظام جمهوری اسلامی تثبیت شده است، باید با عزم ملی و برنامه‌ریزی دقیق، استقلال اقتصادی را نیز محقق کنیم.

وی افزود: تجربه کشورها نشان داده است که اگر استقلال اقتصادی به‌درستی تأمین نشود، حتی استقلال سیاسی نیز در معرض تهدید قرار خواهد گرفت؛ از این‌رو، حمایت از تولید، کارآفرینی و سرمایه‌گذاری داخلی نه‌تنها یک ضرورت اقتصادی، بلکه یک راهبرد کلان برای حفظ اقتدار ملی است.

وی ادامه داد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند اصلاح نگاه‌ها، تسهیل فرآیندهای اداری و تقویت سرمایه اجتماعی هستیم تا بتوانیم استقلال اقتصادی را به‌عنوان مکمل استقلال سیاسی محقق سازیم.

استاندار فارس با اشاره به آمار ارائه‌شده از سوی محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، درباره میزان رضایتمندی مردم از عملکرد دستگاه‌های اجرایی، کسب رتبه سوم استان فارس را در این ارزیابی ملی، نشانه‌ای روشن از هم‌افزایی مؤثر میان مجموعه‌های اجرایی استان توصیف کرد.

امیری با تقدیر از تلاش‌های مدیران دستگاه‌های اجرایی، این موفقیت را حاصل تعامل سازنده، پاسخ‌گویی مسئولانه و اهتمام به مطالبات عمومی عنوان کرد و افزود: آنچه امروز بیش از هر چیز به آن نیاز داریم، تقویت سرمایه اجتماعی است؛ سرمایه‌ای که با اعتماد عمومی، کارآمدی نهادها و مشارکت فعال مردم شکل می‌گیرد و باید با استمرار این مسیر، روز به روز بر آن افزوده شود.

استاندار فارس با اشاره به برگزاری منظم جلسات کمیته‌های تخصصی در روزهای شنبه در محل اداره کل صنعت، معدن و تجارت، از ابتکار «سه‌شنبه‌های تسهیل‌گری» نیز به‌عنوان الگویی موفق در سطح کشور یاد کرد؛ طرحی که با هدف حذف بروکراسی‌های زائد اداری و تعیین تکلیف مجوزها ظرف ۱۵ روز، زمینه تسریع در فرآیندهای اجرایی را فراهم کرده است.

همچنین مسائل مرتبط با سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های خورشیدی، موانع حقوقی ناشی از قانون منع مداخله کارگزاران دولتی، و ضرورت برخورد با ممانعت‌کنندگان از اجرای پروژه‌های انرژی پاک نیز پیش از شروع دستور کار در جلسه مطرح شد.

