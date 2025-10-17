کارشناس هواشناسی استان:
کارشناس هواشناسی گلستان گفت: دمای هوای گلستان در هفته آتی بین ۲۶ تا ۳۰ درجه سانتی گراد خواهد بود وفقط برای مناطق کوهستانی بارشهای خفیف و پراکنده در اوقات عصر و شب پیش بینی میشود.
به گزارش ایلنای گلستان، مریم نیکزادفر گفت: بر اساس الگوهای پیشیابی آسمان گلستان تا اواسط هفته آینده صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و فقط برای مناطق کوهستانی بارشهای خفیف و پراکنده در اوقات عصر و شب پیش بینی میشود.
وی افزود: در این مدت تغییردما نخواهیم داشت و بیشینه دما نیز در این مدت بین ۲۶ تا ۳۰ درجه سانتی گراد خواهد بود.
گلستان ۱۰ ایستگاه سینوپتیک و فرودگاهی، ۲۳ ایستگاه اقلیم شناسی، ۸۰ ایستگاه باران سنجی، ۲۷ ایستگاه خودکار، ۱۳ ایستگاه بارانسنجی بر خط، یک ایستگاه جادهای (خوش ییلاق)، یک ایستگاه جو بالا، یک سامانه برآورد شعاع دید افقی در امتداد باند فرودگاه در ۲ سامانه پایش گرد و غبار، ۲ سامانه تشعشعسنجی (اینچه برون و مراوه تپه) و یک سکوی دریایی و ۲ گیرنده تصاویر ماهواره و رادار در مجموع ۱۶۲ سامانه و ایستگاه دارد.