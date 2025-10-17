در جاده استهبان_نیریز رخ داد؛
۲ فوتی و ۶ مصدوم بر اثر تصادف خودرو پژو ۴۰۵ و وانت نیسان
رئیس جمعیت هلالاحمر استهبان گفت: تصادف دو خودروی سواری پژو ۴۰۵ و وانت نیسان در جاده قدیم استهبان به نیریز، ۶ مصدوم و ۲ جانباخته برجای گذاشت.
به ایلنا، محمدجواد خیرات گفت: در ساعت ۶:۰۰ جمعه ۲۵ مهرماه، گزارشی مبنیبر تصادف دو خودروی سواری پژو ۴۰۵ و وانت نیسان در کیلومتر ۲۰ جاده قدیم استهبان_نیریز به هلالاحمر اعلام شد.
وی افزود: بلافاصله یک تیم از نجاتگران هلالاحمر استهبان با خودرو آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند.
خیرات در ادامه تصریح کرد: این حادثه ۶ مصدوم و ۲ فوتی مرد به همراه داشت، که نجاتگران پس از تثبیت صحنه، به رهاسازی اقدام کردند و سپس مصدومان را به عوامل اورژانس و پیکر جانباختگان را به عوامل انتظامی تحویل دادند.