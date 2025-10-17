خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در جاده استهبان_نی‌ریز رخ داد؛

۲ فوتی و ۶ مصدوم بر اثر تصادف خودرو پژو ۴۰۵ و وانت نیسان

۲ فوتی و ۶ مصدوم بر اثر تصادف خودرو پژو ۴۰۵ و وانت نیسان
کد خبر : 1701143
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس جمعیت هلال‌احمر استهبان گفت: تصادف دو خودروی سواری پژو ۴۰۵ و وانت نیسان در جاده قدیم استهبان به نی‌ریز، ۶ مصدوم و ۲ جان‌باخته برجای گذاشت.

به  ایلنا، محمدجواد خیرات  گفت: در ساعت ۶:۰۰ جمعه ۲۵ مهرماه، گزارشی مبنی‌بر تصادف دو خودروی سواری پژو ۴۰۵ و وانت نیسان در کیلومتر ۲۰ جاده قدیم استهبان_نی‌ریز به هلال‌احمر اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله یک تیم از نجاتگران هلال‌احمر استهبان با خودرو آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند.

خیرات در ادامه تصریح کرد: این حادثه ۶ مصدوم و ۲ فوتی مرد به همراه داشت، که نجاتگران پس از تثبیت صحنه، به رهاسازی اقدام کردند و سپس مصدومان را به عوامل اورژانس و پیکر جان‌باختگان را به عوامل انتظامی تحویل دادند.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ