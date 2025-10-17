خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

۹ فوتی و مصدوم در حادثه رانندگی دزفول

۹ فوتی و مصدوم در حادثه رانندگی دزفول
کد خبر : 1701140
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی دزفول گفت: شب گذشته برخورد دو خودروی سواری در شهرستان دزفول؛ یک فوتی و ۸ مصدوم بر جای گذاشت.

به گزارش ایلنا از خوزستان، رضا معمارزاده، افزود: این حادثه در ورودی روستای کهنک ساعت ۲۲:۵۰ شامگاه پنج‌شنبه رخ داد. 

معمارزاده اظهار کرد: پس از اعلام حادثه به مرکز ارتباطات اورژانس این شهرستان، چهار تیم امدادی از اورژانس دزفول و یک تیم کمکی از اورژانس گتوند به محل اعزام شدند.

وی ادامه داد: در این حادثه متأسفانه یک مرد در محل حادثه جان باخت و هشت نفر شامل دو خانم، یک پسربچه و پنج آقا مصدوم شدند که پس از دریافت خدمات اولیه درمانی در محل، به بیمارستان بزرگ دزفول منتقل شدند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ