۹ فوتی و مصدوم در حادثه رانندگی دزفول

به گزارش ایلنا از خوزستان، رضا معمارزاده، افزود: این حادثه در ورودی روستای کهنک ساعت ۲۲:۵۰ شامگاه پنج‌شنبه رخ داد.

معمارزاده اظهار کرد: پس از اعلام حادثه به مرکز ارتباطات اورژانس این شهرستان، چهار تیم امدادی از اورژانس دزفول و یک تیم کمکی از اورژانس گتوند به محل اعزام شدند.

وی ادامه داد: در این حادثه متأسفانه یک مرد در محل حادثه جان باخت و هشت نفر شامل دو خانم، یک پسربچه و پنج آقا مصدوم شدند که پس از دریافت خدمات اولیه درمانی در محل، به بیمارستان بزرگ دزفول منتقل شدند.

