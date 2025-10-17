تدوین برنامه اصولی برای ساماندهی وضعیت روستاهای معمولان

به گزارش ایلنا، بابک امرایی روز جمعه بیست و پنجم مهر ماه در بازدید از روستاهای دره سید، میان تاکان، طایی، بلوان، پشت جو و ده بزرگ بخش افرینه افزود: برای ایجاد تغییرات قابل لمس و افزایش رضایتمندی مردم در روستاها باید متفاوت عمل کنیم.

وی ادامه داد: در همین راستا یک برنامه مدون برای مناسب‌سازی و ساماندهی روستاهای سطح شهرستان تدوین شده است تا به صورت هدفمند و طبق برنامه ریزی مشکلات احصا شده را براساس اولویت و نیاز مردم تا زمان حصول نتیجه پیگیری شود.

فرماندار معمولان با بیان اینکه عمده مشکلات در حوزه راه روستایی است، ادامه داد: با نگاه ویژه استاندار و پیگیری نماینده پلدختر و معمولان در مجلس شورای اسلامی اعتبارات خوبی در حوزه راه روستایی اخذ شده و تلاش می‌کنیم مجوز نقاط باقی مانده را نیز اخد کنیم که تا پایان سال آینده در این حوزه مشکلی وجود نداشته باشد.

امرایی با اشاره به پروژه‌های در دست اقدام آبخیزداری در سطح شهرستان، گفت: به همت منابع طبیعی و آبخیزداری پروژه‌های خوبی در سطح شهرستان فعال است و پیگیری برای افزایش طرح‌های آبخیزداری و آبخوان داری نیز در حال انجام است.

وی وضعیت گازرسانی به روستاها را مطلوب دانست و ادامه داد: در حوزه آب شرب اکثر روستاها از چشمه‌های محلی تامین می‌شوند که تحت پوشش آب و فاضلاب نیستند مقرر گردید با حضور کارشناسان آب و فاضلاب مطالعات لازم و زمینه اجرای طرح آبرسانی در این مناطق انجام شود.

انتهای پیام/